Un brindisi alla solidarietà, dall’Oltrepò Pavese all’Africa, con il progetto DiVento Rinascita 2020

Un brindisi alla solidarietà, dall’Oltrepò all’Africa: sarà Pinot nero Spumante Brut dell’Oltrepò Pavese il vino del progetto DiVento Rinascita 2020, iniziativa benefica lanciata da una collaborazione tra Donne della Vite, l’associazione di viticoltori Torrevilla e altri storici partner come EnoVetro, Vinventions, Ovis Nigra, Enoplastic e Promuovere, che servirà a raccogliere fondi per “La Casa di Anita”, dove le bambine più vulnerabili di Nairobi hanno alloggio, cibo, vestiti, cure mediche e quel che serve per andare a scuola, imparare un lavoro e diventare buone cittadine, voluta e creata da Amani, associazione no profit che si impegna per affermare il diritto dei bambini e dei giovani ad avere un’identità, una casa protetta, cibo, istruzione, salute e l’affetto di un adulto, in paesi come Kenya, Zambia e Sudan. La presentazione del vino (con la regia enologica di Leonardo Valenti, docente alla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano e consulente tecnico di Torrevilla) è in programma via web il 21 novembre 2020 (ore 15), in diretta Facebook sulla pagina di Amani.

