Un brindisi d’eccellenza per la più bella d’Italia: Ofelia Passaponti festeggia con Ponte1948

La più bella d’Italia brinda con uno dei vini italiani più famosi del mondo: Ofelia Passaponti, 24 anni, senese (territorio già di per sé ricco di grandi etichette, dal Chianti Classico al Brunello di Montalcino, dal Vino Nobile di Montepulciano alla Vernaccia di San Gimignano), è stata eletta Miss Italia, brindando con una versione speciale di Prosecco, la jeroboam di Prosecco Doc firmata da Ponte1948.

L’incoronazione è andata in scena il 22 settembre 2024 a Porto San Giorgio, nelle Marche, ed è arrivata direttamente da Martina Colombari, la più giovane vincitrice del titolo, incoronata nel 1991 a soli 16 anni. Insieme a lei sul palco anche l’attore Giampaolo Morelli, conosciuto tra gli altri per il ruolo dell’ispettore Coliandro, e la modella influencer ed ex concorrente di Miss Italia Soleil Sorge, in uno show in diretta su YouTube, condotto dall’attore, regista, conduttore televisivo e radiofonico, Andrea Dainetti. Anche quest’anno la finale nazionale n. 85 dello storico Concorso è stata promossa in partnership con il Consorzio Ristoranti del Radicchio e Viticoltori Ponte.

