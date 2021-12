Un brindisi e un gol per la ricerca. Follador dal 1769 Prosecco con Fondazione Vialli e Mauro

Il vino ancora una volta in prima linea per la ricerca: al via, dal 20 novembre al 31 dicembre, la raccolta fondi che vede protagonista Follador Prosecco dal 1769, storica griffe di Valdobbiadene, a fianco di Fondazione Vialli e Mauro (due celebri campioni di calcio del passato) per promuovere approcci terapeutici utili ad alcune patologie, ancora più affaticate dopo l’emergenza sanitaria. Sarà la nuova Collection Image di Follador Prosecco la portabandiera del progetto solidale, insieme ai “classici” Valdobbiadene Prosecco Brut ed Extra Dry: per ogni tipologia di Docg venduta, una somma sarà devoluta alla Fondazione.

La nuova “Immagine Collezione” riproduce un viaggio stilizzato tra contemporaneità e valori di famiglia: è la figura di nonna Cleofe, donna elegante, tenace e volitiva, assieme al figlio Gianfranco Follador, fra i primi spumantisti del Valdobbiadene, a rappresentare con un’eleganza d’altri tempi l’azienda nel nuovo packaging dedicato. Un omaggio a quei valori guida che hanno unito nove generazioni nel coltivare la passione per la propria terra patrimonio Unesco. Sullo sfondo, invece, alcuni luoghi cari alla cantina, dalle medievali Torri di Credazzo all’antica chiesetta di San Lorenzo, risalente al XIII secolo, anch’essa circondata dai vigneti. Riferimenti storici e informativi sul territorio che si ritrovano anche nelle confezioni.

“Sono ormai 8 anni che la nostra famiglia si impegna a sostenere la Onlus di Gianluca Vialli e Massimo Mauro: sono certa che si tratti di valori condivisi da tutti i nostri amici ed estimatori - afferma Cristina Follador, direttore marketing Follador Prosecco dal 1769 - dopo un anno difficile per il settore siamo ripartiti dai valori della famiglia e dal fascino delle colline che ci circondano. Spero che la nuova Immagine Collezione possa contribuire a sostenere con maggiore forza una causa tanto importante come la ricerca”.

“Insieme a Follador vi invitiamo a brindare ad un 2022 migliore, ora più che mai - sostengono Gianluca Vialli e Massimo Mauro - per ottenere risultati importanti occorre fare gioco di squadra a favore della ricerca scientifica sul cancro e sulla Sla”.

Copyright © 2000/2021