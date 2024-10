Un brindisi speciale ai 100 anni del Consorzio del Chianti Classico, con il Presidente Mattarella

Un brindisi speciale ai 100 anni del Consorzio del Chianti Classico, che tutela uno dei territori più belli d’Italia, racchiuso nelle colline disegnate dall’anima rinascimentale di Firenze e da quella medioevale di Siena: è stato celebrato, ieri, al Quirinale, a Roma, dal Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e dal presidente del Chianti Classico Giovanni Manetti, nei lavori del “Forum della Cultura del Vino: i 100 anni del Consorzio del Chianti Classico”, tra dibattiti e degustazioni, firmato al Rome Waldorf Astoria, in collaborazione con Fondazione Italiana Sommelier (Fis), guidata da Franco Maria Ricci.

“In questo anno così significativo per il nostro Consorzio - ha commentato il presidente del Consorzio - sono grato alle istituzioni, che ci accompagnano nel nostro lavoro quotidiano e che quest’anno hanno voluto dedicare attenzione alla nostra realtà, a partire dalla più alta carica dello Stato Italiano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale mi ha incontrato mostrando rara sensibilità e approfondita conoscenza dei temi a noi cari”. “Con il Presidente Mattarella - aggiunge Manetti, a WineNews - abbiamo parlato del territorio, del centenario del Consorzio e non solo. Era molto curioso, interessato, con domande pertinenti su molti aspetti, mostrando interesse, competenza e partecipazione vera, nonché attenzione, più in generale, per il mondo del vino. È stato un momento molto piacevole ed emozionante, oltre che un segnale di grande attenzione per l’anniversario del centenario del nostro Consorzio, che è il primo in assoluto dell’agroalimentare italiano, non solo del vino, e abbiamo condiviso delle riflessioni sul valore stesso dei Consorzi, che poi è quello del mettersi insieme per raggiungere obiettivi che da soli non si potrebbero raggiungere”.

Il presidente Manetti, in rappresentanza di tutti i produttori del Gallo Nero, ha portato in omaggio al Presidente Mattarella il libro sulla storia del Consorzio “Sulle Tracce del Gallo Nero” e tre bottiglie di Chianti Classico, scelte per celebrare la sua carriera istituzionale dalla prima elezione alla Camera dei Deputati alla seconda elezione a Presidente della Repubblica Italiana. Sulla scatola, la seguente dedica: “nel Centenario dalla costituzione del Consorzio Vino Chianti Classico, i produttori del Gallo Nero ringraziano il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, celebrando la dedizione di una vita spesa al servizio del nostro Paese, attraverso le vendemmie di tre anni, 1983, 2015 e 2022 così significative per la sua storia e la nostra Repubblica”.

Al Forum, tra gli altri, anche il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, con un intervento iniziale, in cui ha ribadito l’importanza del Consorzio del Chianti Classico e delle unioni dei produttori per la salvaguardia, la tutela e la promozione dei prodotti made in Italy di qualità. Parole come “lungimiranza, visione, rispetto del territorio, coesione, sostenibilità, tradizione, cultura, unità, solidarietà, condivisione, casa comune”, quelle più ricorrenti nel descrivere i 100 anni di una realtà e di un territorio che sono unici al mondo.

