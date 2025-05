“Un drink per uno ed uno per tutti”: i giovani comunicano il consumo responsabile ai giovani stessi

Sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani adulti, sull’importanza di adottare un consumo responsabile e moderato di alcol. Dando la parola alle nuove generazioni, che sono il futuro, su un tema molto attuale e su cui le luci dei riflettori devono restare accese. È l’obiettivo del progetto “Comunicare il consumo responsabile”, promosso da Federvini, in collaborazione con il mondo accademico italiano. Con le proposte creative elaborate dagli studenti Maria Teresa Mastropietro e Andrea D’Aniello dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, vincitori dell’edizione 2024 del progetto, presentate, oggi, a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli.

Un progetto, quello di “Comunicare il consumo responsabile”, avviato da Federvini nel 2022, grazie alla collaborazione con il professor Alberto Mattiacci, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all’Università La Sapienza di Roma. Dal suo avvio, ha coinvolto centinaia di studenti delle Università Sapienza di Roma, Capua, Verona e Firenze, nell’elaborazione di campagne creative mirate a promuovere la cultura del consumo responsabile di vini e spiriti, rivolgendosi in particolare al target dei giovani adulti.

Alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell’assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro Chiara Marciani, è stata svelata la nuova campagna di comunicazione “Un drink per uno ed uno per tutti” che pone al centro i principi di misura e convivialità come tratti distintivi di uno stile di consumo consapevole. Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale la campagna, fa sapere Federvini, sarà diffusa pubblicamente nelle prossime settimane nella Città di Napoli, attraverso cartellonistica urbana e i canali istituzionali digitali.

Un’opportunità speciale di valorizzazione delle proposte degli studenti che si inserisce nel solco della positiva esperienza avviata nel 2023 in coordinamento con Roma Capitale e che riafferma l’efficacia di un progetto capace di coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di messaggi autentici e incisivi. Per l’assessore Chiara Marciani, “è fondamentale sensibilizzare i giovani su temi che riguardano l’educazione alla moderazione e ad uno stile di consumo equilibrato. Siamo felici di sostenere un progetto che valorizza il talento dei nostri studenti e che mira a promuovere una cittadinanza più consapevole”. Enrico Bonetti, professore ordinario di Marketing all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha aggiunto che “la partecipazione è stata per i nostri studenti un’opportunità preziosa per mettere in pratica le competenze acquisite e contribuire ad una causa di grande rilevanza sociale, attraverso strumenti di comunicazione efficaci e moderni”.

