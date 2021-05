Un e-commerce del vino che mette al centro la giustizia sociale: ecco Amo Wine

Un e-commerce del vino che mette al centro della propria azione i valori di giustizia sociale, delle pari opportunità, della riduzione delle diseguaglianze, avendo come fine ultimo la promozione di progetti sociali e di valorizzazione ambientale, l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità, nella quote del 30% dei lavoratori, mettendo in contatto un bisogno sociale con una richiesta del mercato: ecco Amo Wine, marketplace del vino che offre una vastissima selezione dei migliori vini italiani e stranieri, attraverso le enoteche, con integrazione delle competenze IT, digital marketing, comunicazione, logistica, management, customer experience e customer care. Un modello innovativo, che crea un network selezionando prodotti di qualità per realizzare finalità sociali, così da avere un impatto positivo sulla comunità, sia a livello economico che sociale attraverso l’innovazione, il lavoro in partnership, la promozione della partecipazione e del coinvolgimento. Ovviamente, il fulcro è il vino, in quanto elemento con un profondo valore culturale, sociale, storico, intensamente legato al territorio, fortemente identitario della nostra civiltà.

Copyright © 2000/2021