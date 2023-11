Un libro di ricette per riscoprire i territori italiani e il nostro patrimonio enogastronomico

Un affascinante percorso tra le regioni italiane, tra montagne, laghi e campagna, alla riscoperta delle ricette più buone e tradizionali che valorizzano la sostenibilità attraverso l’uso di ingredienti locali e presidi a chilometro zero: “Mari e monti in cucina” (Mondadori Electa, 256 pagine, 2,90 euro) è un ricettario che presenta 180 piatti, suddivisi per territorio di provenienza, in cui le materie prime rivestono un ruolo centrale. Dalla cucina di montagna, con i suoi piatti ricchi, speziati e caldi, al mare, fresco e profumato, passando per le zone di lago, spesso dimenticate ma che offrono infiniti spunti culinari, fino alla campagna dorata, con piatti sani e genuini, il libro affronta un viaggio nel buono dell’Italia, per approfondire alcuni degli aspetti che rendono il nostro Paese un vero e proprio punto di riferimento per la bellezza nel mondo.

