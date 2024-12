Un nuovo documentario racconta come i vignaioli italiani affrontano il cambiamento climatico

Il vino italiano ai tempi del cambiamento climatico: un tema importante al centro di “Gradi”, il nuovo documentario nato dalla collaborazione tra Fivi - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti e Will Media. Il progetto, che sarà online a partire dal 16 gennaio sul canale You Tube di @willmedia, racconta come, da Nord a Sud, i produttori italiani affrontano le sfide del “climate change”, tra adattamento e mitigazione. Il 13 gennaio, a Milano, è prevista un’anteprima esclusiva del documentario riservata alla stampa. Qui il trailer.

La Fivi, nata nel 2008, si i propone di promuovere e tutelare la figura e il lavoro del vignaiolo indipendente italiano, inteso quale soggetto che attua il completo ciclo produttivo del vino, dalla coltivazione delle uve fino all’imbottigliamento e alla commercializzazione del prodotto finale. Attualmente sono più di 1.700 i produttori associati a Fivi, da tutte le regioni italiane, per un totale di oltre 17.000 ettari di vigneto.

Copyright © 2000/2024