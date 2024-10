Un nuovo format nel mondo degli eventi del business del vino italiano: il “salone dei distributori”

Con la formula del salone, o della “experience”, sul modello della “Modena Champagne Experience”, o sotto una forma nuova, nascerà, a breve, un nuovo format nel mondo degli eventi del business del vino, una sorta di “salone dei distributori”, un momento di incontro diviso tra assaggi e mercato, riflessioni sul vino e sul suo commercio, asset fondamentale che tiene in piedi la filiera, dalla produzione di uva alle bottiglie che arrivano su tavole e scaffali, con tutto quello che ci sta in mezzo e intorno. A crearlo, apprende WineNews, sarà Società Excellence, che riunisce 21 importanti realtà leader della distribuzione d’Italia di vino e distillati (Sagna Spa, Gruppo Meregalli Spa, Cuzziol Grandivini srl, Pellegrini Spa, Balan srl, Sarzi Amadè srl, Vino Design srl, Teatro del Vino srl, Proposta Vini sas, Bolis srl, Les Caves de Pyrene srl, Premium Wine Selection Pws srl, Ghilardi Selezioni srl, Visconti 43 Spa, Première srl, Agb Selezione srl, Apoteca, Ceretto Terroirs, Philarmonica srl, Spirits Colori srl, ViteVini srl) per un fatturato di oltre 330 milioni di euro, 2.045 agenti che operano su tutto il territorio italiano e rappresentano 2.185 aziende di alto livello, italiane e straniere, per 23,5 milioni di bottiglie vendute nel 2023.

Un evento che, con ogni probabilità, sarà posizionato ad inizio anno (in gennaio), e in una grande città italiana a vocazione internazionale. A lasciarlo intuire, dalla “Modena Champagne Experience”, che chiude oggi a Modena (e che in futuro diventerà itinerante in altre città d’Italia, ndr), il presidente Società Excellence, Luca Cuzziol, nel suo discorso: “le nostre imprese, unite, hanno dimostrato come la concertazione, il confronto, lo scambio di idee sono non solo vincenti, ma la base concreta di un nuovo modo di pensare al vino, di parlare del vino, di vendere il vino. Tutto questo è distribuire il vino oggi in Italia. Negli ultimi 12 anni abbiamo lavorato coesi - ha ricordato Cuzziol - con l’intenzione di migliorare il sistema della distribuzione del vino e degli spiriti nel nostro Paese, e nonostante la strada sia stata lunga e tortuosa, e il fatto che siamo colleghi, ma anche competitor sul libero mercato, abbiamo costruito basi solide per un nuovo modello di distribuzione. E anche se a volte non ce ne rendiamo neanche conto, le giornate di Modena lo confermano. Il nostro prossimo obiettivo - ha detto ancora Luca Cuzziol - è quello di creare un momento di incontro per i nostri clienti, per promuovere non solo lo Champagne, ma tutti i prodotti che sono nel catalogo delle nostre aziende: vogliamo farlo in modo nuovo, un progetto che va oltre l’etichetta, e promuove un pensiero, un’idea, un colore, un profumo, tutto quello che parla di vino, e che solo un buon manager attraverso una rete vendita preparata può offrire. È un progetto ambizioso, ma il gruppo di imprenditori di Società Excellence ha sempre saputo guardare avanti lasciando indietro la logica del passato, facendo progetti a medio e lungo termine. Il risultato è che in un mercato stagnante e in contrazione, le nostre società performano meglio dei singoli attori che operano nel mercato, con risultati molto positivi”.

