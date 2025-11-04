Un riconoscimento a 45 figure femminili che rappresentano l’eccellenza della filiera enogastronomica

Una giornata speciale per celebrare 45 donne che rappresentano la varietà e l’eccellenza della filiera enogastronomica italiana: il Premio Internazionale Anna Dente Ostessa 2025 (edizione n. 2) è andato in scena in questi giorni a Roma, assegnando il titolo di “Donna dell’Imprenditoria” a Stefania Moroni del ristorante “Il luogo di Aimo e Nadia” a Milano (a suo padre, Aimo Moroni, un premio alla memoria). A Sara Scarsella del ristorante Sintesi ad Ariccia (1 stella Michelin) il premio “Donna Chef”. Nell’occasione è stato annunciato il progetto del Museo delle Donne della Ristorazione e consegnato un riconoscimento speciale agli “Amici di Anna”, tra cui lo chef Ernesto Iaccarino. Il premio, ideato da Angela Ferracci e promosso dall’Associazione Culturale Anna Dente in collaborazione con Redori - Rete Donne della Ristorazione Italiana, è stato un’occasione in cui memoria, racconto personale e ricerca culturale si sono misurate con il bisogno concreto di riconoscimento e visibilità per le professioniste del cibo.

Angela Ferracci, figlia di Anna Dente, ha ricordato l’ospitalità e il rigore del mestiere che hanno contrassegnato la vita e e il lavoro della madre, insieme alle donne che ne hanno raccolto l’eredità professionale e hanno portato avanti il suo messaggio. Tra i momenti più significativi la consegna del riconoscimento alla “Donna dell’Imprenditoria” nella ristorazione, attribuito a Stefania Moroni (“Il Luogo di Aimo e Nadia” a Milano), e il premio alla memoria per Aimo Moroni, consegnato nel corso della manifestazione. Toccanti anche le parole dello chef Ernesto Iaccarino, che ha ricevuto il premio speciale “Amici di Anna”, e che ha ricordato come Anna Dente lo “aveva quasi adottato come nipote”. Lo chef del Don Alfonso ha affermato “ci sentivamo molto spesso. Il nostro è stato un confronto continuo, che mi ha molto arricchito. Ci sono persone che entrano nelle nostre vite e lasciano un segno indelebile. Anna è stata una di quelle”.

È stato inoltre annunciato ufficialmente il progetto del Museo delle Donne della Ristorazione - Anna Dente, un archivio e uno spazio di ricerca destinato a conservare strumenti, divise, ricette e memorie delle protagoniste femminili della cucina italiana.

Focus - Le vincitrici del Premio Internazionale Anna Dente “Ostessa” 2025

Donna dell’Imprenditoria nella Ristorazione: Stefania Moroni - Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano

Donna Chef: Sara Scarsella - Ristorane Sintesi, Ariccia

Donna di Sala: Carla Scarsella - Ristorane Sintesi, Ariccia

Donna Chef della Pizza: Sara Longo - Pizza Chef, Roma

Donna della Pizza “comunitariocentrica”: Federica Mignacca - Scuola Italiana Pizzaioli, Torino

Donna della Norcineria: Daniela Rapa - Macelleria Rapa dal 1951, Monteporzio Catone (Roma)

Donna della Macelleria: Antonella Pompili - Macelleria Rapa dal 1951, Monteporzio Catone (Roma)

Donna dell’imprenditoria nella ristorazione e nel cerimoniale: Sabrina Morelli - Benito al Bosco, Velletri

Donna Chef della tradizione e delle star: Daniela Morelli - Benito al Bosco, Velletri

Donna ambasciatrice della cultura enogastronomica italiana in Francia: Alessandra Pierini - Parigi

Donna della Pasticceria: Federica Pucciariello - Aleph Rome Hotel by Hilton

Donna del Vino: Sara Checchelani - Sommelier, Ristorante Materia Prima, Pontinia (Latina)

Donna dell’Olio: Irene Guidobaldi - Azienda Olio Flaminio Matigge, Trevi (Perugia)

Donna Chef dell’arte e del gusto: Jolanda Lanero - Ristorante L’Alice Innamorata, Noli (Savona)

Ostessa custode della gastronomia locale e della cucina monastica: Ermetina Mira - Hotel Ristorante San Giacomo, Monteprandone (Ascoli Piceno)

Ostessa custode degli antichi saperi gastronomici: Alessia Morabito - Modena

Ostessa Custode della Romanità gastronomica: Roberta Pepi del Ristorante da Robertino - Roma

Ostessa custode delle materie prime: Fabrizia Mirci - Ristorante Fontana Vecchia, Frascati

Donna Chef tradizione e innovazione: Naomi Spaziani - Lady chef Lazio, Ferentino (Frosinone)

Donna Chef del gusto e della poesia: Catia Ciofo - Perugia

Donna della letteratura enogastronomica: Alessandra Guigoni - antropologa culturale, autrice dell’Enciclopedia enogastronomica della Sardegna (Ied Cagliari)

Donna narratrice del cibo: Gemma Gaetani - food writer, La Verità, Roma

Donna dell’arte bianca: Verdiana Gordini e Associazione delle Mariette - Forlimpopoli

Donna manager della cultura gastronomica: Laila Tentoni e Fondazione Casa Artusi - Forlimpopoli

Donna dell’arte bianca: Francesca Grosso e Associazione Sfogline Bologna e provincia - Bologna

Donna della lingua, dei testi e della cultura gastronomica per la ricerca scientifica: Giovanna Fròsini - Coordinatrice nazionale Atliteg, Università per Stranieri di Siena

Donna della divulgazione scientifica sulla lingua del cibo: Monica Alba - ricercatrice Atliteg, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Donna Chef per la ristorazione di quartiere: Ornella De Felice - Fase Osteria, Roma

Donna Chef ricerca e innovazione: Flavia Ercoli - Ristorante Futura, Roma

Donna dell’organizzazione e marketing enogastronomico del territorio: Irene Fossa - Parma

Donna della consulenza enogastronomica: Manuela Mancino - food hunter, Roma

Donna della cultura dell’associazionismo gastronomico: Sonia Re - giornalista e direttore generale Apci, Milano

Donna della storia e cultura gastronomica (tesi di laurea in Scienze Gastronomiche - Università di Parma): Benedetta Mostratisi - Domodossola (Verbania)

Donna artista e custode della storia del cioccolato: Paola Cabalà - L’Officina del Cioccolato / Pasticceria Grandazzi, Domodossola (Verbania)

Donna artista e custode della storia del cioccolato: Alessandra Cabalà

Donna artista e custode della storia del cioccolato: Cristiana Cabalà

Donna del giornalismo enogastronomico: Giusy Ferraina - direttrice Radio Food; autrice di Pizza (re)connection

