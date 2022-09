Una “Giornata nazionale dei Locali Storici d’Italia” nei santuari dell’ospitalità italiana

Una giornata per prendere un caffè al tavolino di Umberto Eco, fare un aperitivo ai banconi dove ha brindato Ernest Hemingway o affacciarsi dalle stanze preferite da Hermann Hesse, Maria Callas o l’Imperatrice d’Austria Sissi. Ma anche un viaggio nella tradizione enogastronomica, tra cucine regionali e ricette di famiglia, nei santuari dell’ospitalità e della ristorazione che hanno reso iconico il made in Italy. È la “Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia”, appuntamento con i luoghi simbolo della cultura e della storia del Belpaese che, sabato 1 ottobre, proporranno ai visitatori degustazioni, visite guidate e iniziative culturali.

L’evento, organizzato dall’Associazione Locali Storici d’Italia, che tutela e valorizza i locali che abbiano almeno 70 anni di storia e che conservino ambienti e arredi originali (o comunque che testimonino le origini del locale), ma anche presentare cimeli, ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti e sulle frequentazioni illustri, conta ad oggi 80 appuntamenti in programma in alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari e fiaschetterie di 15 Regioni, ambasciatori per l’occasione degli oltre 200 locali cult del nostro Paese.

A fare da fil-rouge, l’ultima edizione della Guida, che, per il biennio 2022-2023, accende i riflettori su forza, determinazione e spirito di sopravvivenza dei Locali storici: con un’età media di 150 anni sono infatti sopravvissuti a guerre mondiali, catastrofi naturali, crisi economiche e ora anche ad una pandemia.

Copyright © 2000/2022