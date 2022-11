Una limited edition colorata e le bollicine dell’Oltrepò per il vino Coin che sostiene Oxfam Italia

Una bottiglia da collezione, firmata dal fashion designer Alessandro Enriquez, che, con il suo inconfondibile stile pop e coloratissimo, veste la magnum Brut Oltrenero, spumante dell’Oltrepò Pavese e brand del gruppo Zonin1821: il ricavato della strenna natalizia solidale, disponibile in una selezione di store Coin, sarà devoluto a Oxfam Italia, onlus che promuove progetti di sviluppo e aiuti umanitari, per portare acqua nei Paesi colpiti da gravi crisi umanitarie.

Coin, la catena italiana più diffusa di department store, rinnova così per il terzo anno il suo sostegno a Oxfam Italia con l’iniziativa “Aggiungi Amore”, che si inserisce nell’ambito di una partnership di lunga durata. Una persona su quattro nel mondo, 2 miliardi di persone, non ha accesso all’acqua potabile: il traguardo ambizioso che Coin lancia insieme a Oxfam Italia è fornire dieci milioni di litri di acqua sicura a chi ne ha bisogno. La bottiglia magnum Brut Oltrenero - uno spumante estratto dal Pinot nero coltivato nelle colline dell’Oltrepò Pavese - si veste così con una scacchiera di colori vitaminici in contrasto, giocando con palme e cuori rossi. Le magnum saranno disponibili da Coin dal 25 novembre fino a Natale.

“Il vino è cultura: che unisce, accoglie e rafforza i legami umani. Il vino è amore - sostiene Francesco Zonin, vicepresidente del Gruppo Zonin1821 - e, con grande senso di responsabilità, siamo lieti di custodire un patrimonio di saperi, unico nel suo genere, che si è tramandato di generazione in generazione e siamo onorati di condividere il nostro heritage per supportare una nobile causa”.

La Tenuta Oltrenero si trova a Zenevredo, immersa in un bosco di querce e di acacie. Qui, oltre il corso del fiume Po, alla fine dell’Ottocento sono stati prodotti per la prima volta in Italia gli spumanti, grazie alla presenza di uve Pinot nero, una varietà eccezionale particolarmente adatta ad essere vinificata in bianco, in particolare con il Metodo Classico. “Coin è orgogliosa di poter supportare concretamente anche questo Natale Oxfam e i suoi progetti, che lo scorso anno ci hanno permesso di portare oltre 5 milioni di litri di acqua sicura in 87 Paesi, in particolare Palestina, Etiopia, Yemen e Giordania” dichiara Monica Gagliardi, direttore Marketing e Digital Transformation di Coin.

“Quest’anno vogliamo raggiungere quante più persone possibile, a partire dai bambini, che soffrono più di tutti gli altri, e dalle donne, le prime a provvedere al fabbisogno della famiglia, spesso costrette a lunghi tragitti quotidiani per procurare quel minimo di acqua pulita necessaria. Di fronte a tutto questo, ogni donazione potrà fare la differenza” conclude Marta Pieri, Head of Corporate Partnership di Oxfam Italia.

Copyright © 2000/2022