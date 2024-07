“Una Montagna di Libri”, a Cortina: anche l’enogastronomia tra i fil rouge della rassegna

Il food & wine è ormai entrato a pieno titolo a far parte della nostra cultura, intersecando temi e discipline tra le più variegate, dall’economia alla scienza, dall’attualità alla storia: ed è anche tra i fil rouge di “Una Montagna di Libri”, kermesse internazionale di letteratura (edizione n. 30). Il 4 agosto (ore 18, Alexander Girardi Hall) l’appuntamento è con Luciano Ferraro, vice direttore del Corriere della Sera, per parlare del grande vino italiano. “La capsula del tempo. Vini, storie, follie” sarà una conversazione - promossa da Vittorio Piozzo di Rosignano, proprietario di Castello del Terriccio, realtà toscana dalla storia millenaria - dedicata ai protagonisti del mondo del vino di ieri e di oggi, insieme a Francesco Chiamulera, ideatore e organizzatore della rassegna della perla delle Dolomiti. Tra gli altri nomi dell’enogastronomia protagonisti a Cortina anche Michele Ferrero, proprietario di uno dei marchi-simbolo del made in Italy, il giornalista-vigneron Bruno Vespa, la giornalista e scrittrice Anna Prandoni, la divulgatrice scientifica Eliana Liotta.

“Una Montagna di Libri” è una rassegna di autori, eventi, letteratura e cinema, nata nel 2009, che oggi conta 80 eventi annuali ed oltre 20.000 partecipazioni in sala: quest’anno porterà nella “Regina delle Dolomiti” un programma da record, con 50 incontri e protagonisti di spicco della cultura e dell’informazione italiane e internazionali. In calendario, tra gli altri appuntamenti, la premiazione di Michele Ferrero, simbolo dell’eccellenza italiana, a cui sarà consegnato il “Premio Valore d’Impresa 2023”, un incontro con l’anchorman televisivo Bruno Vespa, che oltre ad amare il buon vino lo produce nella sua tenuta in Puglia, la presentazione del libro di Anna Prandoni (già direttrice de “La Cucina Italiana) “Il senso buono”, un saggio sull’enogastronomia che esplora il mondo del cibo, e di quello della divulgatrice scientifica Eliana Liotta “La vita non è una corsa. Quattro pause che fanno guadagnare salute e giovinezza”, scritto insieme agli specialisti dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Vittorio Piozzo di Rosignano, proprietario del Castello del Terriccio - una delle maggiori e più belle proprietà agricole e naturali della Toscana, con oltre 1.500 ettari nel territorio di Castellina Marittina (dove nascono grandi vini, dal Lupicaia al Tassinaia), sulla Costa Toscana, tra vigneti, uliveti, boschi, macchia mediterranea, seminativo e pascoli (e con il ristorante Terraforte, animato dallo chef Cristiano Tomei), è tra i partner dell’evento di Cortina. E spiega che: “ho sempre apprezzato “Una Montagna di Libri”, che considero un’occasione di approfondimento, arricchimento e scoperta non soltanto sul piano letterario ma più in generale per la cultura, la storia e la società del nostro tempo e del tempo passato: sono davvero orgoglioso di portare a Cortina il nome di Castello del Terriccio che, con il suo presente fortemente radicato in una storia millenaria, è anch’esso testimone dello scorrere del tempo e dell’avvicendarsi di popoli e famiglie che vi hanno lasciato tracce indelebili e affascinanti la cui eco possiamo ritrovare e rievocare nei nostri vini”.

