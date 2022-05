Una sinergia tra Fondazione Edmund Mach e Istituto delle Scienze della Vite e del Vino di Bordeaux

Dall’obiettivo della riduzione della chimica e degli apporti fitosanitari perseguito attraverso il monitoraggio delle principali fitopatie, lo studio dell’adattamento della vite ai cambiamenti climatici e alle diverse malattie e l’utilizzo di tecniche di genome editing, all’uso razionale delle risorse naturali, passando al tema della tipicità e qualità del vino attraverso lo studio dei determinati chimici e sensoriali che contribuiscono a rendere un vino unico e di qualità: sono gli obiettivi comuni, per promuovere la sostenibilità della filiera viti-enologica, di Fondazione Edmund Mach e Istituto delle Scienze della Vite e del Vino di Bordeaux, due eccellenze nella ricerca scientifica in materia viticola ed enologica, che hanno siglato un accordo quadro con lo scopo di creare sinergie per affrontare le sfide di questi comparti a livello europeo.

“L’accordo spazia a 360 gradi nei settori delle viticoltura e dell’enologia, senza trascurare le ricadute di tipo ambientale e sociale”, come ha sottolineato il direttore dell’istituto francese, Alain Blanchard,dato che il settore vitivinicolo, sia in Italia che in Francia, porta con sé un indotto che è spesso trainante nelle economie e nelle società delle regioni produttive più importanti dei due Paesi.

“Abbiamo l’onore di ospitare un’eccellenza internazionale di ricerca, istruzione superiore e sviluppo che raccoglie le sfide dell’industria vinicola di domani”, ha commentato il presidente della Fondazione Edmund Mach, Mirco Maria Franco Cattani. “La complessità del mondo del vino ci unisce e di conseguenza ci porta ad agire con maggiore efficienza. Alla Fem la ricerca in ambito viticolo è di alto livello, arricchita da numerosi contatti con la professione vitivinicola, con gli attori del territorio e le loro richieste, e dall’istruzione e formazione e dal trasferimento tecnologico. Questa visita può essere un punto di partenza per una proficua collaborazione, suggellata con la firma di un accordo quadro di cooperazione fra le nostre due prestigiose Istituzioni per rinsaldare i legami tra Regioni vitivinicole di eccellenza”, conclude Cattani.

L’attività di ricerca in ambito viticolo-enologico è radicata nel Dna della Fondazione Edmund Mach e risulta arricchita dai numerosi contatti con il mondo dei professionisti, dalle attività di trasferimento tecnologico e di istruzione e formazione. E, proprio nel contesto dell’istruzione, va sottolineato che, fino al 2019, i migliori diplomati del Corso per enotecnici hanno svolto diversi stage a Bordeaux. A causa l’emergenza Covid-19 queste esperienze didattiche sono state sospese, ma l’auspicio è di poter riprendere queste attività.

