Un’asta di solidarietà dedicata al reinserimento, grazie a Libera, di giovani che hanno sbagliato

”Ognuno di noi può scivolare” ha detto Papa Francesco, nei giorni scorsi, rivolto ai ragazzi detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo. Proprio ai giovani che hanno sbagliato, commettendo un reato, per aiutarli a ricominciare una nuova vita, è dedicata l’asta di solidarietà in programma il 5 maggio, nella cornice di Borgo Roccanivo, a Mombaruzzo, nel Monferrato. La famiglia Berta ospiterà “Berta Libera TuttƏ”, asta che assegnerà al miglior offerente 20 opere di Adriano Attus, artista e direttore creativo de “Il Sole 24 Ore”. Tutti i proventi dell’evento, organizzato in collaborazione con la casa d’aste Sotheby’s Italia, saranno devoluti a Libera, storica rete di associazioni fondata nel 1995 da Don Luigi Ciotti, che si occupa di contrasto alle mafie e alla corruzione: in particolare, il sostegno andrà ad Amunì, progetto oggi diffuso in 6 regioni italiane che ogni anno accompagna oltre 300 giovani ragazzi e ragazze, quasi tutti minorenni e al loro primo reato, in un percorso di riparazione e rinascita guidato dai volontari di Libera e dagli operatori della giustizia.

Le opere d’arte nascono dalla collaborazione e amicizia tra la famiglia Berta e Adriano Attus, che, nel 2021, ha dedicato all’azienda l’opera denominata “Neometria Berta Club”. La Neometria consiste in un mosaico di 36 tessere differenti, create partendo da un unico tassello compositivo ma declinate attraverso sei colori pastello. 36 tessere in plexiglass e magneti la cui rotazione e disposizione sul piano può dare vita a un numero enorme di composizioni. I lotti spazieranno da grandi opere a muro a piccole Neometrie da scrivania, a bottiglie di grappa Berta limited edition personalizzate dall’artista.

“Giustizia sociale, equità e attenzione verso il prossimo sono valori che, da sempre, animano lo spirito della mia azienda e della mia famiglia - afferma il presidente delle Distillerie Berta, Chicco Berta - e l’asta “Berta Libera TuttƏ” rappresenta per noi una concreta azione di solidarietà che speriamo possa fare la differenza nella vita di molti ragazzi e ragazze che oggi si trovano in situazioni di difficoltà”.

Copyright © 2000/2023