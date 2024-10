La Francia dice “oui” ai formaggi italiani: primo Paese importatore con 136.000 tonnellate nel 2023

Il “derby” tra Francia e Italia, a livello enogastronomico, raggiunge delle vette considerevoli, basti pensare al vino, di cui sono le due super potenze indiscusse, ma non solo. Tra i prodotti più significativi, e in grado di dare una “mano” anche all’export che in Italia continua la propria crescita, ci sono sicuramente i formaggi. E se in Francia c’è una tradizione (ma anche un consumo significativo) importante, anche la cultura casearia italiana è di primo livello e, a confermarlo, sono proprio i “cugini” francesi, dei veri intenditori: la Francia si conferma infatti mercato leader per l’export di prodotti caseari italiani e in particolare dei formaggi certificati. Su 136.000 tonnellate di prodotti caseari nostrani acquistati nel 2023 dai francesi, oltre 40.000 tonnellate sono di formaggi Dop e Igp, per un valore di 470 milioni di euro. A rivelarlo è Afidop, l’associazione formaggi italiani Dop e Igp, con un formaggio italiano su tre che finisce sulle tavole francesi che è Dop e un comparto Dop e Igp che pesa quasi la metà (45%) del valore dell’export caseario oltralpe.

Con un consumo pro capite di 27 kg l’anno, non stupisce che i francesi siano particolarmente sensibili alla qualità casearia dei nostri formaggi certificati. Gli ultimi 12-18 mesi confermano questo gradimento: secondo elaborazioni di Afidop su dati Istat, tra i formaggi Dop più amati in Francia ci sono Grana Padano e Parmigiano Reggiano in pezzi (10.700 tonnellate), ma vanno forte anche le vendite di prodotto già grattugiato (16.000 le tonnellate di formaggi a pasta dura), Gorgonzola (5.800 tonnellate), Mozzarella di Bufala Campana (oltre 6.000 tonnellate) e i pecorini, quello Romano e Toscano (1.000 tonnellate), tutti, ovviamente, Dop. Nel primo semestre 2024, Grana Padano e Parmigiano Reggiano in pezzi registrano un +3% a volume, il Gorgonzola +2% ed i pecorini +1%. Volano i formati ad alto valore di servizio, con un +13% dei grattugiati. Per il presidente Afidop, Antonio Auricchio, “dobbiamo continuare a valorizzare questo patrimonio di 56 formaggi Dop e Igp unici al mondo per biodiversità, stagionature e latitudini, dalla pianura all’alpeggio”.

E da oggi al 23 ottobre i formaggi italiani partecipano al Salone Internazionale dell’Alimentazione di Parigi (Sial) , tra i principali eventi fieristici europei per il settore food. Quelli Dop saranno presenti in collettiva Afidop, con i Consorzi Asiago Dop, Grana Padano Dop, Gorgonzola Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop e Taleggio Dop. Formaggi Dop che saranno protagonisti a Parigi anche fuori fiera con Afidop che ha infatti organizzato in collaborazione con Fiere di Parma “Un aperitif à l’italienne: à la découverte des fromages Aop et Igp”, domani, nell’esclusiva location dell’Automobile Club de France.

