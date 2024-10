Nel secondo trimestre 2024 aumentano i ristoranti in Italia, e in cucina vince la tradizione

Un settore dinamico, sempre in evoluzione e che continua ad affascinare tanto che, a differenza di molti altri comparti, si continua ad “alzare le saracinesche” e ad accendere le insegne. TheFork, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Format Research, ha presentato i risultati dello studio di mercato con l’obiettivo di analizzare l’apertura di nuove attività di ristorazione in Italia. Sono state analizzate oltre 600 nuove attività di ristorazione aperte tra gennaio e settembre 2024, con i risultati che hanno evidenziato le tendenze principali in termini di tipologia di ristoranti, distribuzione geografica e digitalizzazione, novità assoluta di questa ricerca. Nel secondo trimestre 2024, il numero di ristoranti in Italia è aumentato, raggiungendo le 137.668 unità, con 280 nuove aperture sul trimestre precedente. Tra gennaio e giugno 2024, sono state avviate 2.371 nuove imprese, confermando la vivacità del settore. Il 32,5% delle nuove aperture si concentra nel Sud e nelle Isole, seguito dal Nord Ovest (25,3%), Centro (23,9%) e Nord Est (18,3%). Un incremento significativo nelle regioni meridionali, che continuano a guidare il mercato delle nuove attività ristorative.

Il 56,1% delle nuove aperture offre cucina italiana o locale, confermando l’interesse per la tradizione culinaria del Paese. La cucina asiatica rappresenta il 18,7% delle nuove aperture, mentre le pizzerie costituiscono il 13,6%, mentre si osserva un calo delle aperture di ristoranti internazionali sul 2023. Oltre il 62% dei nuovi ristoranti rientra nella fascia di prezzo compresa tra 15 e 30 euro per persona, mentre il 19,5% offre piatti con prezzi compresi tra 30 e 50 euro. In generale se consideriamo i ristoranti di fascia media, stiamo assistendo ad una loro crescita specialmente nel Nord Ovest e nel Centro Italia. Nel Sud e nelle Isole, invece, vi è una maggiore varietà di ristoranti. Locali che sempre più “tech” ed a portata di click: il 24,2% dei nuovi ristoranti consente di effettuare prenotazioni tramite il proprio sito web, mentre il 76,6% offre la possibilità di consultare il menù online. Inoltre, il 90,9% dei nuovi ristoranti è attivo sui social network e il 29,5% offre servizi di delivery, evidenziando come la digitalizzazione continui a essere un elemento chiave per attrarre nuovi clienti e restare competitivi in un panorama sfidante.

“L’Osservatorio TheFork 2024 - ha dichiarato Carlo Carollo, Country manager TheFork Italia - evidenzia la continua crescita del settore della ristorazione, caratterizzata da un aumento delle nuove aperture e da un’attenzione sempre maggiore alla digitalizzazione e alla valorizzazione delle tradizioni culinarie locali”. Ed a proposito di nuove aperture, sta per arrivare “TheFork Awards 2024” n. 6, il premio ideato da TheFork e Identità Golose e che incorona le migliori nuove aperture nella ristorazione italiana. La premiazione è in calendario per il 29 ottobre a “La Pelota” a Milano e vedrà protagonisti 74 top chef che, insieme agli utenti e al pubblico di TheFork, decreteranno i nuovi ristoranti e le nuove gestioni che hanno rappresentato al meglio del made in Italy gastronomico nel 2024.

