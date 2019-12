UnBrindisiPer, il Consorzio del Prosecco Doc lancia la campagna di solidarietà su Instagram

Da molti demonizzati, i social spesso, invece, diventano mezzi per azioni socialmente impegnate, e veicoli, più che potenti, per trasmettere messaggi di solidarietà, unendo, sotto il segno dello spirito natalizio, tutti. E visto che, Festività spesso è sinonimo di festeggiamenti, e quindi di brindisi, perché non rendere proprio il momento di alzare i calici insieme un momento per aiutare i meno fortunati? È questa l’idea del Consorzio del Prosecco Doc, che proprio sfruttando l’immenso potere di Instagram, che comunque in questo periodo dell’anno si riempie di foto di calici e bollicine, ha lanciato la campagna #UnBrindisiPer: ogni scatto che ritrae un brindisi, il gesto di augurio più diffuso al mondo, con un calice di Prosecco Doc, corredato da una buona ragione, che sia a sfondo di solidarietà sociale, varrà un euro, ovviamente taggando il profilo ufficiale del Consorzio @proseccodoc e usando l’hashtag ufficiale, che dà il nome alla campagna. L’iniziativa, attiva dal 16 al 21 dicembre, servirà a donare poi tutto il ricavato a uno o più soggetti del no-profit.

