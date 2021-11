Uno dei più grandi successi della letteratura per ragazzi diventa un libro di cucina: Harry Potter

Uno dei più grandi successi della letteratura per ragazzi, e non solo, di tutti i tempi, diventa un libro di cucina: è arrivato in libreria “Harry Potter. Il libro di cucina ufficiale”, un vero e proprio oggetto da collezione per i fan, con oltre 40 ricette ispirate al “Mondo Magico” ed alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts della serie di romanzi fantasy nati dalla fantasia e dalla penna di J.K. Rowling con le avventure del giovane mago Harry Potter e dei suoi migliori amici Ron Weasley ed Hermione Granger.

Dal Campo di tortini di zucca ai Gufetti saporiti, dai Biscotti Spettrocoli di Luna Lovegood fino a Hogwarts di pan di zenzero, il volume (Magazzini Salani Editore, J.K.Rowling Wizarding World, novembre 2021, pp. 127, prezzo di copertina 15,90 euro) è un ricettario di piatti deliziosi che “incantano” i sensi, pensato per divertirsi a cucinare ad ogni età e per ogni gusto e necessità (molte ricette sono senza glutine, vegetariane e vegane) o per organizzare feste ispirate alle tavolate degli studenti delle “case” di Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde nella Sala Grande di Hogwarts.

Ideata nei primi anni 1990, la serie di Harry Potter, pubblicata in sette libri tra il 1997 e il 2007, e tradotta in oltre 80 lingue, tra le quali il latino e il greco antico (mentre Salani è l’editore storico della versione italiana, ndr), resta una delle serie di libri più vendute nella storia dell’editoria, con oltre 500 milioni di copie. La serie cinematografica ispirata alla saga, prodotta dalla Warner Bros, è stata al momento della sua conclusione nel 2011 la più remunerativa della storia del cinema, con un incasso di oltre 7 miliardi di dollari

