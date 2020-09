Un’#OperaUnica, con protagonista il re della cucina, il frigorifero, e le firme di 105 vip, all’asta

Ci sono progetti che, seppure abbiano ingredienti apparentemente diversi, e addirittura del tutto scollegati tra loro, sono destinati ad essere ricette di successo. Come quella lanciata alla Mostra del Cinema di Venezia, i cui ingredienti sono un frigorifero (cult), protagonista di tutte le cucine, 105 firme (vip) e un’asta: è #OperaUnica, che vede protagonista il frigorifero Scrivimi Bompani, che durante l’edizione dell’anno scorso della Mostra del Cinema era stato reso unico dalle 105 firme del cinema italiano e internazionale, tra cui si contano personaggi come i due premi Oscar Alex Gibney e Gabriele Salvatores, dive internazionali come Monica Bellucci e Isabelle Huppert, maestri indiscussi di cinema come Gianni Amelio, Lucrecia Martel, Ferzan Ozpetek, Giuliano Montaldo e Mario Martone, attori come Michele Placido, Laura Chiatti, Alessandro Gassman, Ottavia Piccolo, Massimo Ghini, Fabrizio Gifuni, Luca Marinelli e Claudio Santamaria, Stefania Sandrelli, i direttori rispettivamente del Festival di Cannes e della Mostra del Cinema di Venezia Thierry Fremaux e Alberto Barbera, ma anche volti televisivi, cantanti, giornalisti, personaggi pubblici. Ed oggi, questa #OperaUnica è all’asta, sulla piattaforma charitystars.com fino al 14 settembre, con l’obiettivo di sostenere il Cinema Italiano e la formazione di giovani professionisti, in questo particolare momento della sua storia.

