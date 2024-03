Uova di Pasqua immancabili, ma con una brutta sorpresa: prezzi in aumento anche oltre il 40%

Il tradizionale uovo di Pasqua conterrà, quest’anno, una bruttissima sorpresa per gli italiani: i prezzi del prodotto immancabile delle festività pasquali hanno registrato aumenti fortissimi, al punto che i listini sono saliti in media del +24% sul 2023, dopo il +15,4% già fatto registrare lo scorso anno. La denuncia arriva dal Codacons, che ha realizzato uno studio mettendo a confronto i prezzi al pubblico dei listini 2023-2024.

Analizzando i listini delle principali catene della grande distribuzione, si scopre, che tutti i produttori di uova di Pasqua hanno aumentato i prezzi al dettaglio, spiega l’associazione. Confrontando le marche più note che ogni anno riempiono gli scaffali di supermercati e ipermercati italiani, emergono rincari medi del 24%, che superano in alcuni casi il 40% per determinate uova di cioccolato di marca.

Le uova di fascia più alta per adulti, con cioccolato al latte o fondente, e un peso tra i 320 e i 365 grammi, arrivano a superare i 18 euro al pezzo, con incrementi superiori al 33% sui listini 2023. Per alcune uova di note marche specializzate in cioccolato, i rincari sfondano addirittura quota +40%.

Va meglio, si fa per dire, per i prodotti destinati ai bambini: i prezzi delle uova legate a cartoni animati, giochi, personaggi famosi e serie tv, aumentano in media del +16,7% sul 2023.

In media la produzione di uova di Pasqua nel nostro Paese supera le 31.000 tonnellate all’anno, con un giro d’affari stimato in oltre 300 milioni di euro nel 2023: questo significa che, a parità di acquisti, i rincari peseranno per 72 milioni di euro sulle tasche dei consumatori, calcola l’associazione.

Alla base dei pesanti aumenti per le uova di Pasqua c’è la crisi del cacao: per tale materia prima le quotazioni superano attualmente il record raggiunto nel 1977, arrivando a 6.000 dollari a tonnellata, a cui si aggiunge il rincaro nell’ultimo anno del +72% per lo zucchero e del 52% per il burro di cacao. I produttori, quindi, hanno scaricato i maggiori costi di produzione sui consumatori finali, attraverso incrementi dei listini al pubblico che renderanno la Pasqua più amara per tutti.

