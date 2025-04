Va a Pasqua, storica cantina veronese, il “Premio Italia” di Vinitaly 2025

É Pasqua, storica azienda vitivinicola veronese che ha saputo reinterpretare con audacia i propri vini in forza di un legame “ontologico” con l’arte contemporanea, a vincere il prestigioso “Premio Italia” di Vinitaly 2025. Tra gli altri riconoscimenti assegnati oggi - in occasione della cerimonia inaugurale del salone del vino più importante del Belpaese - alle personalità e realtà che più hanno contribuito alla promozione e competitività del vino italiano, ci sono anche il “Vinitaly International Award Estero” alla memoria di Neil Empson, fondatore della Empson & Co., celebre azienda di esportazione di vini italiani di alta gamma; il primo “Premio Vinitaly alla Carriera” a Franco Bernabei, enologo di fama mondiale; il neonato “Premio Vinitaly Ristorazione d’Eccellenza” a Massimo Bottura, chef dell’Osteria Francescana, due volte al vertice della classifica “The World’s 50 Best Restaurants”; il “Premio Vinitaly 100 anni” al Consorzio di tutela Vini Valpolicella, che ha tagliato il traguardo del centenario lo scorso febbraio.

Con 100 anni di storia e una visione sempre orientata al futuro, a conquistare il riconoscimento per l’Italia è Pasqua Vigneti e Cantine, cantina che ha fatto della creatività l’anello di congiunzione tra arte e vino e che, grazie ad un profondo rinnovamento con investimenti dentro e fuori il vigneto, ha raggiunto risultati brillanti sul mercato, con ottimi riscontri anche da parte della critica. La spinta all’innovazione espressa dalla cantina, in particolare modo con l’ingresso in azienda della terza generazione della famiglia, ha portato Pasqua a essere insignita del titolo di “Innovator of The Year” da parte della rivista Usa “Wine Enthusiast” nel 2024, prima realtà italiana a ricevere questo riconoscimento. “Ricevere il Premio Internazionale Vinitaly nell’anno del nostro centenario ci riempie di orgoglio - dichiarano Umberto e Riccardo Pasqua, rispettivamente presidente e ad Pasqua Vini - da un secolo il nostro impegno è quello di raccontare il terroir veneto con una voce e uno sguardo distintivi, senza mai temere di osare. Il riconoscimento ricevuto oggi testimonia la bontà delle scelte compiute in questi anni e ci motiva ancora di più a essere ambasciatori autentici dello stile e del genio del saper fare italiano”.

Tra gli altri premi, il “Vinitaly International Award Estero” è andato alla memoria di Neil Empson, fondatore - insieme alla moglie Maria - della Empson & Co., scomparso lo scorso 14 settembre a 85 anni. Sorta nel 1972 a Milano, la celebre azienda di esportazione di vini italiani di alta gamma fu, tra le altre cose, la prima a portare lo Chardonnay sui mercati internazionali. Facendo da apripista, coniò il termine “Super Tuscan” e fece conoscere brand divenuti iconici al mercato americano. L’azienda è oggi guidata dalla figlia Tara, che ha lavorato a fianco di Neil e Maria per quasi quindici anni.

Il primo “Premio Vinitaly alla Carriera” riconosce l’impegno di Franco Bernabei nella valorizzazione dei vitigni tipici e autoctoni di ogni regione. Professionista di fama mondiale e già vincitore nel 2000 dell’Oscar del Vino come miglior enologo, è conosciuto come “Mister Sangiovese” per il suo imprinting a vini come il Flaccianello della Pieve di Fontodi, il Fontalloro di Felsìna od il Blucerchiale di Selvapiana.

Celebra invece lo chef patron dell’Osteria Francescana, Massimo Bottura, il neonato “Premio Vinitaly Ristorazione d’Eccellenza”. Due volte al vertice della classifica “The World’s 50 Best Restaurants” e a 30 anni dalla sua apertura, Osteria Francescana ha scalato le vette dell’enogastronomia mondiale grazie ad una filosofia basata sul cibo come memoria e innovazione, le brigate come famiglia, l’inclusione come responsabilità sociale, le donne come forza trainante del cambiamento, l’ospitalità come gesto d’amore. Proprio a Vinitaly Massimo Bottura e la Francescana Family festeggiano la ricorrenza dei 30 anni dell’Osteria più famosa al mondo con il ristorante “…Al Massimo”, realizzato con la Regione Emilia-Romagna all’interno della fiera. Vinitaly celebra anche la longevità di un consorzio di tutela di uno dei territori simbolo dell’eccellenza vitivinicola italiana. A ricevere il “Premio Vinitaly 100 anni” per il 2025 è infatti il Consorzio di tutela Vini Valpolicella, che ha tagliato il traguardo del centenario proprio lo scorso febbraio in occasione di Amarone Opera Prima. Nato il 9 febbraio 1925 come Consorzio per la Difesa dei Vini Tipici della Valpolicella, il Consorzio veronese conta oltre 2400 aziende del territorio. Nel 2013 il ministero dell’Agricoltura gli ha attribuito le funzioni erga omnes, autorizzandone l’azione nell’interesse di tutti i produttori, anche non aderenti. “Per il secondo anno vogliamo valorizzare l’insostituibile lavoro dei consorzi di tutela per tutelare e promuovere il vino italiano a partire dalle peculiarità del territorio e delle tipicità produttive - ha commentato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo - oltre al lavoro per il posizionamento e il successo delle denominazioni tutelate, il Consorzio tutela Vini della Valpolicella si è distinto nella difesa del made in Italy contro l’Italian sounding e la contraffazione”.

Per il presidente del Consorzio Vini Valpolicella, Christian Marchesini “il centenario è un’occasione per tracciare un bilancio, ma soprattutto per guardare al futuro. In questo scenario evolutivo complesso e accelerato, la Valpolicella e le sue denominazioni continuano l’importante impegno sulla difesa ma anche, e sempre più, sulla promozione. Una strategia che sta rinforzando lo stesso Consorzio, che nel 2024 ha visto l’ingresso di 51 nuovi associati”.

