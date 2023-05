Valpolicella, nuova partnership al 50% tra Tommasi Family Estates e Nicolis

Nel mondo del vino ci sono acquisizioni tout court, ma anche partnership alla pari, dove chi entra lo fa con un investimento che è soprattutto un affiancarsi a chi apre le sue porte. E va in questo senso la partnership che vede Tommasi Family Estates, nome storico della Valpolicella - ma oggi una delle realtà più importanti del vino italiano, che mette insieme oltre 780 ettari di vigna passando per Toscana, Puglia, Lombardia, Basilicata, Umbria e Sicilia - entrare come socia, al 50% della cantina Nicolis, altro nome storico della Valpolicella, come anticipato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Da quanto apprende WineNews, però, la cantina della famiglia Nicolis, a San Pietro in Cariano, nella Valpolicella Classica, non entrerà nell’orbita di Tommasi Family Estates, ma continuerà il suo percorso di rilancio, dopo una ristrutturazione societaria e familiare, completamente sotto la guida autonoma ed indipendente della famiglia Nicolis e di tutto lo staff attuale dell’azienda.

