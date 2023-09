“Vendemmia Solidale” per aiutare i bambini malati: in Veneto l’iniziativa di cantina Le Manzane

Scendere in vigna per fare del bene: sono oltre 500 le persone che hanno partecipato alla “Vendemmia Solidale”, evento charity di cantina Le Manzane, giunto alla sua edizione n. 12. L’obiettivo era la raccolta di fondi a favore della onlus Unico 1 dell’ex calciatore Diego Murari, per aiutare i bambini malati a ritrovare la voglia di sognare. Grandi e piccini hanno scattato selfie di rito con il pluripremiato campione di sci italiano Kristian Ghedina, presente insieme al Governatore del Veneto Luca Zaia.

I partecipanti hanno avuto l’occasione di vivere una delle esperienze più autentiche del mondo del vino: la raccolta manuale dell’uva immersi nello splendido scenario delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità Unesco, a San Pietro di Feletto. “Quest’anno - ha dichiarato il proprietario della cantina Le Manzane, Ernesto Balbinot - abbiamo voluto cambiare e vendemmiare nei vigneti più impervi: i terrazzamenti che ricoprono la cantina (3.500 metri quadrati di vigna). Abbiamo raccolto 35 quintali di uva, che saranno implementati oggi, quando i nostri ragazzi finiranno di vendemmiare, per un totale di 100 quintali di uva. É doveroso ringraziare i partner, le istitutioni e lo staff della Cantina Le Manzane, oltre che l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è complimentato con la famiglia Balbinot e con tutti i volontari, perché “sono stati coraggiosi e hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo”. Il Governatore ha poi rivolto un caloroso abbraccio a Diego Murari, fondatore della onlus Unico 1, che ha partecipato all’evento nonostante i problemi di salute. “Grazie per avermi regalato questo sogno - ha affermato Diego Murari - e grazie ai campioni che sono qui come Kristian Ghedina. Cercheremo di portare una speranza ai bambini. La mia priorità è di riuscirci, è per questo che lotto ogni giorno”.

