Vendemmia turistica e non solo: tra le esperienze più originali c’è anche la mungitura nei caseifici

Non solo la vendemmia turistica: tra le esperienze più originali per i turisti enogastronomici in visita nel Belpaese, che sempre di più vogliono entrare in contatto con le comunità locali e conoscere in prima persona le tradizioni dei territori dove nascono i prodotti italiani, c’è anche la mungitura dei caseifici. Ma si possono anche raccogliere le olive o il miele dalle api. A metterle tutte assieme, è Agriexperience.it, startup di turismo esperienziale realizzata dall’imprenditrice Marianne Auzanet, e una piattaforma online dedicata alle attività per trascorrere una “giornata da contadino” nella campagna italiana.

L’idea di Agriexperience nasce nel 2021 da un’esperienza di mungitura in un piccolo caseificio sulle Alpi francesi. Dare da mangiare a una capra, imparare a mungere e assaggiare i formaggi direttamente nella struttura, è stata un’esperienza che per Marianne Auzanet come per sempre più turisti enogastronomici, è valsa tutta la vacanza.

E, nella sua realizzazione in Italia, mira a far riscoprire il contatto con la natura, salvaguardare la biodiversità, valorizzare il mestiere dell’imprenditore agricolo e il lavoro nei campi direttamente in 40, ad oggi, tra aziende e fattorie dal Nord al Sud, dove è possibile partecipare alla vendemmia - la cui esperienza è, da pochi giorni, regolamentata in Italia grazie al protocollo d’intesa tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e le Città del Vino per farla vivere in sicurezza ai turisti e senza che le cantine possano incorrere in equivoci con le autorità preposte ai controlli sul lavoro - accudire gli animali, raccogliere le olive o diventare apicoltore per un giorno.

