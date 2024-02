Vendita e lotta allo spreco: l’ecommerce food & beverage a 140,42 miliardi di dollari entro il 2027

Il canale ecommerce food & beverage è da tempo in salute tanto che è destinato a raggiungere un valore di 140,42 miliardi di dollari entro il 2027, una cifra che sottolinea l’imponente crescita e le innumerevoli opportunità presenti in questo settore. Un trend che abbraccia anche l’Italia, considerato che l’ecommerce di beni food & grocery nel nostro Paese è un mercato che vale oggi oltre 1,3 miliardi di euro, +7% sul 2022 (fonte: Netcomm Focus Food&Grocery). Un interesse dimostrato anche dalla presenza di oltre 1.400 professionisti che hanno partecipato ad “Ecommerce Food Conference”, all’edizione n. 3 a Fico Eataly World a Bologna, punto riferimento per gli operatori del settore che vogliono esplorare le migliori strategie b2c (Business to Consumer) e b2b (Business to Business) per la vendita online dell’agroalimentare e aprirsi così nuove opportunità.

Numerosi gli speaker che si sono alternati ad “Ecommerce Food Conference”, da Paolo Picazio (Shopify) a Roberto Longo ( McKinsey & Company), da Luca Ravazzoni (Barilla Group) a Alberto Dolcetta (Glovo), da Marco Macari (ITTweb) a Gian Maria Gentile (EasyCoop), da Michele Calvo (Mlk Deliveries) a Federica Butera e Giulia Greta Pochettino (Carrefour Italia), da Davide Moscato (Consorzio Parmigiano Reggiano) ad Andrea Sperati (Dhl Express Italy), da Raffaele Santi e Gabriele Testa (Alce Nero Spa) a Laura Vezzo (Rovagnati), da Matteo Paleari (Haribo Italia) a Marco Martelli (Elah Dufour Novi), da Celine Dumas (Greenweez) a Priscilla Longobardi (Pastificio Di Martino).

Tra le iniziative da sottolineare, c’è quella anti spreco alimentare, realizzata insieme a Too Good To Go, la società ad impatto sociale e il più grande marketplace al mondo per le eccedenze alimentari e Raja, partner di riferimento per il packaging professionale e le forniture aziendali: i pasti invenduti nella Conference sono stati confezionati in “Surprise Bag” da acquistare sull’app Too Good To Go e il ricavato delle vendite verrà donato a Food for Soul, l’organizzazione no profit fondata dallo chef Massimo Bottura e dalla moglie Lara Gilmore.

Copyright © 2000/2024