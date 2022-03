“Vermentino Grand Prix 2022”, ovvero la “Top 10” dei Vermentini della Maremma Toscana

Acquagiusta Wine Tenuta La Badiola Vermentino 2021, Azienda Agricola Bruni Perlaia 2020, Azienda Guido Fendi Burattini 2020, Argentaia Monnallegra 2020, Colle Petruccio Norcias 2020, Cupirosso Audace 2020, Fattoria Il Casalone Leopoldino 2020, La Biagiola Matan 2020, Tenuta 12 Solo 2020, Terenzi Balbinvs 2020: ecco la “Top 10” dei Vermentini della Maremma Toscana, ovvero i migliori nella “Vermentino Grand Prix 2022”, che ha riunito alle Terme di Saturnia una giuria di tecnici e ristoratori stellati della Maremma Toscana, territorio che si scopre ogni giorno un po’ di più il posto giusto per un vino diventato il simbolo della costa sud della Toscana.

“La produzione di Vermentino Maremma Toscana Doc ha ormai stabilmente superato quella di altri vini della denominazione, nonostante il vitigno rappresenti solo il 10% della superficie vitata (914, contro i 138 del 2006, ndr). Merito della modernità di questo vino, ben espressa dal suo bouquet fresco ma non banale capace di affrontare anche l’invecchiamento, sempre più apprezzato dai consumatori in Italia e all’estero”, racconta Francresco Mazzei, presidente del Consorzio dei Vini della Maremma Toscana, che sottolinea come il “merito del successo deriva dalla tipologia particolarmente versatile e dal lavoro di squadra di viticoltori e Consorzio; i primi che hanno unanimemente intrapreso un percorso di crescita qualitativa, il secondo con le iniziative di valorizzazione e di promozione”.

