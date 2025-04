“Vermentino Grand Prix” 2025: ecco la “Top 10” delle migliori espressioni della Maremma Toscana

Dalla Cantina Vignaioli di Scansano con il suo Vermentino Superiore San Bruzio 2023, a Castelprile della Volpaia con il Vermentino Superiore Castelprile Bio 2023, da Cupirosso con il Vermentino Audace Bio 2022, alla Fattoria di Magliano con il Vermentino Pagliatura Bio 2023, da Giovanni Valentini con il Vermentino Superiore Veive 2023, a Podere Poggio Bestiale con il Vermentino PerLelo 2023, da Poggio Levante con il Vermentino Unnè 2019, alla Tenuta Casteani con il Vermentino Superiore Maremmano Bio 2023, dalla Tenuta Dodici con il Vermentino Solo 2023, alla Tenuta Pietramora di Colle Fagiano con il Vermentino Limite 2023. Ecco la “Top 10” del “Vermentino Grand Prix” n. 6, di scena, nei giorni scorsi, a Castiglione della Pescaia, promosso dal Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana che continua il percorso di valorizzazione di questo vitigno e del sempre più amato vino bianco simbolo della Maremma.

“Oltre il 30% dei vini della Doc Maremma Toscana sono ottenuti con il vitigno Vermentino, in larghissima parte presentato in purezza, il che fa della Maremma l’enclave più importante della regione per la produzione di vini bianchi - ha spiegato il presidente del Consorzio Francesco Mazzei - il Vermentino, per la sua complessità e personalità, può ambire a confrontarsi con i grandi bianchi, e non solo, a livello internazionale. L’introduzione della menzione Superiore rappresenta un ulteriore passo avanti per valorizzare al meglio la qualità e la ricchezza espressiva di questo vitigno, uno dei veri marcatori identitari della nostra Denominazione”.

A decretare i 10 migliori Vermentino dell’edizione 2025 su un totale di 67, una giuria tecnica, presieduta da Luciano Ferraro, vice direttore del “Corriere della Sera”, con rappresentanti di ristoranti stellati ed enoteche della Maremma (Caino, Il Pellicano ed Enoteca Castiglionese) e gli enologi Graziana Grassini, Luca Cantelli e Gabriele Gadenz, insieme ad altri esperti del settore. I vini, tutti Maremma Toscana Doc Vermentino, avevano una presenza minima del vitigno all’85% come nelle edizioni precedenti. La maggior parte era ottenuta in purezza, mentre solo in pochi casi erano presenti altre varietà come Viognier, Sauvignon o Trebbiano. E tutti, saranno protagonisti a Vinitaly 2025 a Verona (6-9 aprile).

