Viaggiare nel mondo del vino “in prima serata”, comodamente seduti con un calice sul divano di casa

Si viaggia tra i vigneti del Piemonte, con tappa nelle cantine di Marchesi di Barolo, “custodi” della storia del “re” dei vini italiani, e da Luca Ferraris, azienda-simbolo del Ruché del Monferrato, una “perla” enologica da scoprire, accompagnati dall’assaggiatore di vino e guida turistica Sandro Minella. E lo si fa “in prima serata” comodamente seduti con un calice di vino sul divano di casa, per conoscere i territori più importanti del vino italiano e le loro aziende di riferimento, prima di andare a visitarli di persona - o se non si ha la possibilità di farlo - ascoltando le storie raccontate dai produttori. È il progetto che promuove la cultura del vino tra gli eno-appassionati di “Casa Onav in Viaggio ... alla scoperta dell’Italia”, ideato dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, che apre le porte di alcune delle più belle cantine italiane con un click ed un webinar (dal 9 al 14 maggio, ore 20, ma anche in differita), dopo aver ricevuto a domicilio il proprio kit di 20 campioni di vino (da 50 ml, due per ogni azienda protagonista degli incontri).

Dopo il Piemonte, prima tappa del viaggio (9 maggio), si viaggerà in Toscana (13 maggio), con Filippo Magnani, wine writer e fondatore di Fufluns, che porterà i wine lovers al Casato Prime Donne, azienda del Brunello di Montalcino guidata da Donatella Cinelli Colombini, fondatrice del Movimento Turismo del Vino e past president delle Donne del Vino, ed al Castello di Meleto, la più importante azienda biologica del Chianti Classico, splendido resort in un castello del XII secolo a Gaiole in Chianti. Dalla Toscana al Veneto (12 settembre), Sissi Baratella, enologa e scrittrice, racconterà la Loredan Gasparini, azienda vitivinicola situata nel territorio del Montello, a Treviso, produttrice del Capo di Stato, e Massimago, dinamica realtà della Valpolicella, a Mezzane di Sotto, cantina e wine resort, condotti dalla famiglia Rossi Chauvenet. Dal Veneto alla Sicilia (10 ottobre), Veronica Laguarda, divulgatrice e Donna del Vino, presenterà Donnafugata, un nome che ha contribuito a rendere la Sicilia una delle regioni del vino più famose d’Italia, e l’azienda Caravaglio di Salina, nell’arcipelago delle Isole Eolie, piccolo “gioiello” enologico in un territorio affascinante. Dalla Sicilia alla Campania (14 novembre), infine, il giornalista enogastronomico Luciano Pignataro introdurrà la regione “vulcanica”, rappresentata da Terredora di Paolo, azienda guidata da Daniela Mastroberardino, presidente nazionale delle Donne del Vino, e dalla sua famiglia, e Astroni, nei Campi Flegrei, caratterizzata da una viticoltura eroica sulle pendici del cratere degli Astroni.

