“Vignaioli Artigiani Naturali”: dal Nord al Sud dell’Italia per la tutela del vino naturale

Una nuova realtà, pronta a crescere ancora, con un obiettivo preciso: la diffusione del vino totalmente naturale. Nasce l’associazione “Vignaioli Artigiani Naturali” che riunisce attualmente ventisette cantine vinicole italiane, una vera e propria corporazione che in ogni Regione (undici al momento quelle rappresentate), racchiude aziende il cui impegno è di produrre vini totalmente naturali, nel pieno rispetto della vita della terra, delle piante e dell’uomo.

Tutelare e proteggere le vigne e l’intero ecosistema è la filosofia di base che ha visto nascere le prime associazioni “Van” ormai oltre dieci anni fa, e crescere attraverso la determinazione a comunicare, attraverso il proprio operato, il significato della tradizione del territorio nell’espressione della sua cultura vitivinicola e alimentare. I vini, spiega una nota, vengono realizzati senza protocolli definiti, dando spazio alla propria creatività ed esperienza, ed è proprio questa differenza di storia e cultura la vera ricchezza del prodotto. Per creare un vino vengono adottate dunque tutte le pratiche utili a favorire la vitalità dei terreni per lo sviluppo e la salute delle piante, senza interventi di forzatura e soprattutto astenendosi da qualsiasi prodotto che rechi danni all’equilibrio biologico del vigneto, secondo le pratiche in uso in agricoltura biologica e biodinamica.

“Chiamando un vino “naturale” - afferma la presidente Van Maria Parrilla - intendiamo sottolineare un concetto culturale, filosofico e spirituale che riguarda il rapporto tra uomo e natura. Nel vino l’espressione di questa relazione è la fermentazione spontanea, il momento di trasformazione naturale da mosto a vino, quando il lavoro in vigna cede il posto a quello in cantina. È questo il momento in cui si può consegnare al vino tutta l’unicità dell’annata e del terroir. Per questo i nostri vini sono tutti diversi, pur rispettando le stesse regole fondamentali della nostra Carta degli Intenti”.

L’associazione ha in programma, nell’anno attività sul territorio, aperte a pubblico e ad operatori del settore: la prima è la fiera Van a Roma (dal 5 al 7 novembre), tre giorni di full immersion nell’esperienza del vino naturale negli spazi della Città dell’Altra Economia.

Focus - I soci artigiani che al momento hanno aderito ai “Vignaioli Artigiani Naturali”

Abruzzo

Azienda Agricola Ludovico - Vittorito (L'Aquila)

McCalin di Federico Nardi - Martinsicuro (Teramo)

Calabria

Tenuta del Conte - Cirò Marina (Crotone)

Cantine Lucà Azienda Agricola - Bianco (Reggio Calabria)

Campania

Azienda Agricola Salvatore Magnoni - Rutino (Salerno)

Azienda Agricola Terra di Briganti - Casalduni (Benevento)

Emilia Romagna

Azienda Agricola Maria Bortolotti - Zola Predosa (Bologna)

Claudio Plessi - Castelnuovo Rangone (Modena)

Lazio

Azienda Agricola Palazzo Tronconi - Arce (Frosinone)

Azienda Agricola DS Bio - Pescosolido (Frosinone)

Azienda Agricola I Chicchi - Ardea (Roma)

Azienda Agricola Il Vecchio Poggio - Isola del Liri (Frosinone)

Azienda Agricola Marco Falcone - Piglio (Frosinone)

Azienda Agricola La Torretta di Riccardo Magno - Grottaferrata (Roma)

Lombardia

Vigne del Pellagroso - Castel d’Ario (Mantova)

Tenuta Belvedere - Montecalvo Versiggia (Pavia)

Marche

Tenuta S. Marcello - San Marcello (Ancona)

Molise

Vinica - Ripalimosani (Campobasso)

Piemonte

Vinicea - Ottiglio (Alessandria)

Azienda Agricola La Cascinetta - Viarigi (Asti)

Toscana

Cooperativa Agricola La Ginestra - San Casciano in val di Pesa (Firenze)

Azienda Agricola La Busattina - San Martino sul Fiora (Grosseto)

Azienda Agricola Casteldelpiano - Licciana Nardi (Massa-Carrara)

Podere Fornace Prima - Cerreto Guidi (Firenze)

Umbria

Podere Fontesecca - Città della Pieve (Perugia)

La Casa dei Cini - Piegaro (Perugia)

Fattoria Mani di Luna - Torgiano (Perugia)

