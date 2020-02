Vigneti: da Agea le regole per l’accesso ai 6.772 ettari per nuovi impianti per il 2020 in Italia

Al via le domande per far crescere il vigneto Italia: Agea ha pubblicato le disposizioni che consentiranno alle aziende di richiedere alle Regioni, secondo un riparto che ancora deve essere pubblicato, l’accesso ai 6.772 ettari per nuovi impianti viticoli a disposizione dell’Italia per l’annualità 2020, pari all’1% della superficie vitata nazionale al 31 luglio 2019 (come prevede il regolamento Ue in materia). Intanto, ogni Regione ha stabilito i massimali richiedibili per ogni domanda. In Veneto, per esempio, per ogni domanda si può richiedere al massimo 1 ettaro, in Piemonte 20, in Toscana 30, in Sicilia 5, fino al massimo di 50 in Valle d’Aosta, per fare degli esempi.

