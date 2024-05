Vini dedicati a “Orlando Furioso”, ricette omaggio a Camilleri: in Italia piace la cucina letteraria

Il vino dedicato ai personaggi dell’“Orlando Furioso”, eventi enogastronomici nel segno di Emilio Salgari e cucina futurista anche in versione cocktail. Dal Nord al Sud Italia, esplode la “cucina letteraria”, ovvero, il sedersi a tavola per assaporare un bel bicchiere di rosso e con l’occasione dibattere sui grandi classici.

La cantina siciliana Assuli, nel trapanese, per esempio, racconta l’Ansa, ha creato un’etichetta dedicata ai personaggi dell’“Orlando Furioso”, il poema di Ludovico Ariosto: c’è la bottiglia Astolfo, con uve Grillo, il Donna Angelica, un Catarratto Lucido in purezza, e il Furioso, un Sicilia Doc con il vitigno autoctono Perricone. In Veneto, la cantina Valpolicella Negrar, celebra negli eventi enogastronomici cui partecipa il maestro veronese dei romanzi di avventura Emilio Salgari. A Roma, un ristorante ha scelto come propria insegna l’iconico biscotto della “Ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust, il dolce Madeleine che viene proposto infatti anche nel menù.

In Brianza impazza la cucina futurista, che si estende anche ai cocktail: al bistrot letterario Festina Lente di Seregno, si può sia mangiare che leggere libri. Ma tra le ricette proposte ci sono anche il piatto di pesce “Il mare che ci piace”, che cita “Pista di Sabbia” di Andrea Camilleri, gli “Spaghetti alla fumo negli occhi” con rimando a “Ragionevoli Dubbi” di Gianrico Carofiglio e il dessert con le “Rose di Atacama”, una frolla che omaggia Luis Sepùlveda. E ancora, nell’Agro Pontino, al ristorante Satricvm a Le Ferriere, a Latina, l’innovativa idea dello chef e sommelier Max Cotilli: percorsi evento eno-gastroletterari ispirati ad “Alice nel paese della meraviglie” e all’“Odissea” alla ricerca di ingredienti, vini e spiriti come se fossero tappe narrate da Lewis Carroll e da Omero.

