“Vinitaly-Special Edition”: vino & arte per sognare, con Pasqua Vigneti e Cantine e “Falling Dreams”

Un’architettura eterea fatta di luce e acqua, con una cascata di nuvole alta sei metri che produce un paesaggio sospeso e fluttuante, in cui immergersi come in un sogno, per comprendere come proprio dai sogni può nascere la creatività e possono nascere grandi cose, come un grande vino. Ecco “Falling Dreams”, la gigantesca ed originalissima installazione immersiva voluta dalla griffe veneta Pasqua Vigneti e Cantine, con la direzione creativa del collettivo artistico None, per celebrare i valori più cari alla cantina, dalla creatività al talento, e, ovviamente, quelli che il vino italiano porta con sé, e che, dopo l’inaugurazione al Base, centro artistico e culturale di Milano, sarà esposta alle Gallerie Mercatali a Verona, avveniristico esempio di archeologia industriale italiana, per offrire al pubblico un’esperienza sospesa tra sogno e realtà, nella “Vinitaly Special Edition” (17-19 ottobre).

“Falling Dreams” vuole rappresentare il culmine di un percorso di cui Pasqua si è fatta promotrice, sostenendo il talento e la creatività, con progetti di mecenatismo che hanno coinvolto in cinque anni 20 artisti di tutto il mondo, diversi per provenienza, cultura ed aree di competenza, ma tutti chiamati ad esprimere la loro visione del brand e dei suoi valori. Il talento e i suoi sogni sono stati quindi il tema portante di questi anni di collaborazione, da cui è scaturita una narrazione multiculturale, interdisciplinare e crossmediale che la cantina ha comunicato e promosso attraverso le sue iniziative e i suoi vini.

“Questa installazione artistica è l’ultimo e più grande progetto dedicato al talento e alla creatività che conclude il ciclo di collaborazioni con creativi che abbiamo sostenuto in tutto il mondo e che ha come filone di narrazione il nostro claim: “Talent never tasted better” - spiega l’ad Riccardo Pasqua - crediamo che la creatività e il talento caratterizzino fortemente i nostri progetti attuali e futuri, tutto ciò che realizziamo. Portare nel futuro in modo innovativo tutta la nostra storia di quasi cent’anni è l’ambizione che ci contraddistingue”.

