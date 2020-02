Vino al ristorante, ci si fa consigliare o si va sul sicuro? Il sondaggio social di WineNews

Se “la sala”, a detta di molti, è fondamentale per il successo di un ristorante, almeno quanto la cucina, il sommelier è determinante nell’orientare la scelta del vino da portare in tavola ed accompagnare ai pasti. A confermarlo un sondaggio su Facebook di WineNews, a cui hanno partecipato oltre 1.500 persone, da cui emerge forte e chiaro come una su due, pari al 59,8% dei rispondenti, al momento della scelta della bottiglia al ristorante, si affida ai consigli del sommelier e del personale di sala, che si conferma, dunque, anello di congiunzione determinante tra produttore di vino e consumatore finale.

Ma è importante anche “l’expertise”, sempre maggiore, degli eno-appassionati, che spesso preferiscono andare sul sicuro, tanto che una persona su tre, e cioè il 37,6%, confida di scegliere produttori ed etichette che già conosce. Decisamente marginale, invece, al momento della scelta del vino, il ruolo della tecnologia e dell’online, a cui si affida solo il 2,6%, una parte residuale dei partecipanti al sondaggio. Un dato, a suo modo, sorprendente, considerato quanto oggi smartphone e simili siano utilizzati per ogni aspetto del vivere quotidiano, e anche la proliferazione di app di valutazione dei vini, e di versioni digitali di tutte le più importanti guide ai vini.

Dati e tendenze, che vedono una sostanziale differenza invece nei risultati del sondaggio “parallelo” lanciato su Instagram, in cui la scelta era solamente doppia, tra l’affidarsi ai consigli degli esperti, che siano di sala e del ristorante o sul web, o optare per vini ed etichette che già si conoscono. Dal quale è emerso che, sul più giovane dei social, si preferisce optare per bottiglie assaggiate in precedenza, opzione scelta dal 70,6% degli oltre 2.800 partecipanti al sondaggio, mentre il 29,4% sceglie di farsi consigliare.

