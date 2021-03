Vino & ceramica, legame millenario che si rinnova nell’incontro tra Vetrère e bottega Nicola Fasano

Il legame millenario tra il vino e la ceramica, ricco di capolavori che nascono dal semplice uso quotidiano, e che si tramanda in Puglia, terra vocata alle “due arti” artigiane italiane, si rinnova con “Artistica”: una limited edition di 600 bottiglie per il Minutolo Crè Riserva 2015, vino bianco affinato a lungo perché frutto di un’ottima annata, dell’azienda Vetrère, antica tenuta del Salento guidata dalle sorelle Annamaria e Francesca Bruni, resa unica da una collezione originale di portabottiglie in ceramica realizzati a mano dal maestro Franco Fasano della storica bottega di Nicola Fasano, da 18 generazioni a Grottaglie, la “città della ceramica”. E se anche le etichette sono handmade, il design esclusivo è firmato dal designer Federico Andriani, con i colori del sole e del mare di Puglia.

