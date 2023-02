Vino & charity: grandi etichette italiane all’asta per raccogliere fondi per bimbi con malformazioni

Dalla magnum di Ornellaia 2019 alla jeroboam di Guidalberto 2017 di Tenuta San Guido, dalla magnum di San Leonardo 2016 di Tenuta San Leonardo alla jeroboam di Ferrari F1 Podium, passando per l’eccezionale balthazar (12 litri) di Serpico 2004 Feudi di San Gregorio, fino alla magnum di Tignanello 2019 di Antinori, e alla 3 litri di Sister Moon 2020 di Tenuta Il Palagio autografata da Trudie Styler e Sting, e ancora grandi formati o piccole verticali di cantine come Tenuta Argentiera, Castello del Terriccio, Ceretto, Famiglia Cotarella, Cusumano, Donnafufata, Castello di Bolgheri, Batasiolo, Tenuta San Leonardo, Terredora, Castellare di Castellina, Argiolas, San Felice, Michele Satta, Banfi, Podere Castorani, Collemassari, Il Borro di Ferragamo, Leone De Castris, Lungarotti, Masciarelli, Livio Felluga, Masi, Planeta, Volpaia, Principe Pallavicini, Azienda Agricola Le Scuderie e non solo: sono solo alcuni dei lotti preziosi donati da decine di produttori italiani che saranno battuti all’asta il 9 marzo a Roma (Palazzo Colonna) per “For Smiles”, charity event promosso dalla Fondazione Operation Smile Italia ETS, destinato a raccogliere fondi a sostegno dei programmi medici per assistere e curare i bambini nati con malformazioni del volto in Guatemala, India e Madagascar.

Il momento clou della serata sarà l’asta di vini pregiati, che sarà battuta da Luciano Carnaroli, a cui seguirà un talk show sul tema sul tema “Smile & Wine: due volti della sostenibilità a confronto. Futuro del vino, sostenibilità e il suo ruolo nella società di oggi e domani”, con la partecipazione di Gelasio Gaetani, scrittore ed esperto di vino, Paolo Cuccia, vicepresidente esecutivo della Fondazione Gambero Rosso, e Claudia Conte, presentatrice ed imprenditrice culturale. A seguire la cena di gala con il noto volto tv Eleonora Daniele e l’attore Roberto Ciufoli. Un evento all’insegna della solidarietà, per celebrare i 40 anni di Operation Smile nel mondo e sostenere l’impegno dell’Organizzazione per i prossimi 10 anni: garantire l’accesso a cure mediche, gratuite e sicure, ad un milione di pazienti con malformazioni del volto nei paesi a basso e medio reddito.

“Da oltre quarant’anni - afferma Silvia De Dominicis, presidente Operation Smile Italia - Operation Smile porta cure chirurgiche e multidisciplinari nei Paesi a basso e medio reddito, per garantire a migliaia di persone con malformazioni del volto, come la labiopalatoschisi, tutte le cure e l’assistenza medica necessarie. È lo stesso impegno che la Fondazione Operation Smile Italia ETS vuole condividere attraverso questa iniziativa: offrire cure essenziali e gratuite a chi ne ha bisogno vuol dire andare oltre l’intervento chirurgico e garantire un’assistenza completa e multidisciplinare, dalla logopedia alla nutrizione, dall’odontoiatria all’ortodonzia e al sostegno psicologico. Una serata di solidarietà, per garantire il diritto di ogni bambino e di ogni persona di accedere a cure, sicure e di qualità, ovunque nel mondo”.

“Ho colto molto volentieri l’opportunità di mettere insieme - spiega Gelasio Gaetani - in un confronto aperto, due tematiche all’apparenza così distanti, in realtà molto vicine: creare un progetto sostenibile è un obiettivo che deve porsi tanto chi fa viticoltura quanto chi si occupa di persone in stato di bisogno e il parallelismo continua perché, un po’ come nel mondo dei vini, anche nell’ampio panorama della solidarietà ci sono delle eccellenze che meritano di essere segnalate, Operation Smile Italia è senza dubbio una di queste. Due mondi, Smile & Wine, che devono essere sospinti dalla stessa visione: generare sorrisi sani e sostenibili”.

Copyright © 2000/2023