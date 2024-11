Vino & critica: i premi speciali de “La Guida ai 1000 Vini d’Italia” 2025 de “L’Espresso”

La “Miglior area vitivinicola” è la Valtellina, con i suoi terrazzamenti e le sue espressioni diverse di Nebbiolo (e non solo); la “Miglior cantina” è una grande griffe del Meridione, come Marisa Cuomo, dalla Costa d’Amalfi; ancora, il “Miglior vino Rosso” è un must come il Vigneti delle Dolomiti San Leonardo 2019 della Tenuta San Leonardo, “gemma” del vino del Trentino, mentre il “Miglior vino bianco” è un classico come il Collio Bianco Fosarin 2022 di Ronco dei Tassi, dal Friuli Venezia Giulia, ed il “Miglior Vino Spumante” è il Valdobbiadene Docg Extra Brut Tridik Quota 430 2023 di Colesel: ecco alcuni dei premi speciali de “La Guida ai 1000 Vini d’Italia” de “L’Espresso”, curata da Luca Gardini, che sarà presentata il 26 novembre a Milano, insieme a “La Guida ai 500 Ristoranti d’Italia”, curata da Andrea Grignaffini.

Tra i premi speciali, ancora, il Calabria Igt Rosé Pescanera 2023 di Ippolito 1845 è il “Miglior vino rosato”, l’Emilia Bianco Igp Passito Thea 2022 di Tre Monti il “Miglior vino dolce”, Gavi del Comune di Gavi La Meirana 2023 di Broglia il “Miglior vino bianco da uve autoctone”, il Montepulciano d’Abruzzo Docheìo 2021 de La Valentina il “Miglior vino rosso da uve autoctone”, il Colli Maceratesi Doc Ribona Altabella 2023 di Fontezzoppa è il “Miglior Vino Promessa” e, ancora, il premio come “Miglior enologo” va a Fabio Mecca, e quello come “Migliori produttori under 40” a Paolo e Aldo Rabotti di Monterossa, in Franciacorta.

