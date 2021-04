Vino, cucina e solidarietà: ecco il “Pranzo a Mille”, delivery, del Banco Alimentare del Piemonte

Per tutta la pandemia, nonostante le grandi difficoltà che hanno vissuto e stanno vivendo, ristorazione e vino non hanno mai smesso di essere solidali. E non lo fanno neanche ora, in questa lunghissima coda di un evento drammatico ed epocale che ancora attanaglia l’Europa e l’Italia. E tra le tante iniziative che via via vi abbiamo raccontato, spicca, quella che sarà di scena a Torino, l’11 aprile. Ovvero il “Pranzo a Mille”, versione in delivery, come impongono i tempi, della tradizionale cena stellata (Cena a Mille), che il Banco Alimentare del Piemonte, con l’aiuto di chef, donazioni di aziende generose e tanti volontari ha organizzato a Torino in cinque precedenti edizioni. Merito anche della speciale partecipazione di chi il mondo del food lo conosce bene, come gli scrittori ed enogastronomi Clara e Gigi Padovani e altri amici del Banco Alimentare del Piemonte, che hanno messo a disposizione tutta la loro esperienza, coinvolgendo non solo alcuni degli chef che avevano partecipato alle precedenti edizioni, ma anche molti volti nuovi, che hanno accettato con grandissimo entusiasmo. Saranno coinvolti 28 ristoranti, oltre 30 chef, di cui ben 10 stellati, 250 volontari, molti dei quali in versione rider per le consegne, 250 box (contenenti ognuno 4 pasti completi, costituiti da 3 portate), da donare ad altrettante famiglie in difficoltà. Per un totale di 1000 pasti. E ancora: 14 aziende di produzione del cioccolato (con nomi come Gobino, Domori e Baratti & Milano, tra gli altri), tra cui 8 Maestri del Gusto, 1 panificatore Maestro del gusto, i sommelier dell’Ais, il Consorzio delle Doc Freisa di Chieri e Collina Torinese e 5 cantine vinicole dal Piemonte (con nomi come Fontanafredda e Marchesi di Barolo, e ancora Marrone, Garesio e Ricossa, oltre al Consorzio di tutela e valorizzazione delle Doc Freisa di Chieri e Collina Torinese e all’Associazione Italiana Sommelier - Ais Torino) e dal Friuli Venezia Giulia (Dorigo) offriranno i loro prodotti per rendere più lieta la giornata di festa.

“È un evento di beneficenza molto, la più grande delivery solidale mai realizzata in Italia. Mille persone indigenti saranno servite in contemporanea dai volontari del Banco Alimentare del Piemonte, grazie ai fornelli accesi per l’occasione da 30 chef torinesi. Saranno consegnate a 250 famiglie un box con i pasti di tre portate per 4 persone e una borsa regalo contenente una bottiglia di vino, ovetti pasquali di cioccolato e gianduiotti dei Maestri del Gusto, un pacchetto di caffè Lavazza, un libro, una piantina di fiori e una tovaglia per il loro pranzo domenicale. Un segno di attenzione per chi è in difficoltà e un modo di far lavorare i ristoranti, visto che il costo degli ingredienti sarà rimborsato loro grazie a diverse donazioni ricevute dal Banco Alimentare”, spiegano, a WineNews, Clara e Gigi Padovani.

“Aderire a questa iniziativa è un motivo di orgoglio per una città che ha sempre saputo accogliere, continua ad accogliere ed aiutare, ce la faremo”, commenta Matteo Baronetto, chef del Ristorante del Cambio di Torino, il ristorante che fu tappa fissa di Camillo Benso, conte di Cavour, stellato Michelin come altri aderenti all’evento (come il Cannavacciuolo Bistrot, il Carignano del Grand Hotel Sitea, il Casa Vicina Green Pea, il Condividere della Nuvola Lavazza, il Piano 35, lo Spazio 7 della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, il Dolce Stil Novo alla Reggia, a Venaria Reale, ed il Gardenia, a Caluso, ndr).

Dal mondo del vino importante e sentita la partecipazione: “fare vino significa rispetto per la terra - sottolinea Andrea Farinetti, alla guida di Fontanafredda - noi ormai abbiamo 120 ettari di agricoltura biologica. Ma fare vino deve diventare sempre di più anche rispetto per le persone, e questa iniziativa era perfetta per iniziare questo percorso. È arrivata questa pandemia che ha colpito tutti, e ci siamo trovati in questa situazione paradossale. A volerla vedere in positivo, è stato un anno “curioso”, che ci ha fatto riscoprire tante cose che avevamo dimenticato, ci ha fatto ragionare su valori fondamentali come quello di comunità, senza quale non c’è la fiducia negli altri. E noi con il vino rinasciamo, auspichiamo questo rinascimento verde che si baserà su comunità, fiducia negli altri, con il rimettere la terra al centro della testa dell’uomo, anche attraverso il vino, che racconta il senso di unione”.

“È importante che ognuno di noi faccia la propria parte - aggiunge Valentina Abbona della storica Marchesi di Barolo - poi la nostra azienda è stata fondata da una grande donna, la Marchesa di Barolo (la filantropa Juliette Colbert di Maulévrier, ndr) che ha fatto tanto per la comunità dell’epoca, e la città di Torino è memore dei suoi insegnamenti e delle sue opere benefiche. Per cui è normale che anche la nostra famiglia, anche se non ha legami di sangue con la Marchesa, abbia ereditato il suo insegnamento e continui in questo solco. È una iniziativa in cui abbiamo creduto subito, ci dà la possibilità di entrare nelle case di tante persone per rallegrare un momento che dobbiamo condividere tutti insieme”.

“Il mio messaggio arriva dalla vigna, che dopo i i freddi mesi di inverno torna alla vita - racconta Maria Zopegni, presidente del Consorzio della Freisa di Chieri - aderire a questa iniziativa è un onore condiviso da tutti i produttori della Freisa di Chieri perchè solo tutti insieme si supera questo momento”. Una bella iniziativa, una grande festa a distanza, per ricordare ancora una volta che la solidarietà, anche nel segno della cucina e del buon vino, non si ferma.

Focus - I ristoranti aderenti al “Pranzo a Mille” 2021

Antonio Chiodi Latini - chef Antonio Chiodi Latini

Bricks - chef Liviu Ceoflec

Cannavacciuolo Bistrot - chef Tonino Cannavacciuolo, resident Nicola Somma - 1 stella Michelin

Carlina - chef Alexander Robles

Carignano (Grand Hotel Sitea) - chef Fabrizio Tesse - 1 stella Michelin

Casa Vicina (Green Pea) - chef Claudio Vicina - 1 stella Michelin

Antica Trattoria “Con Calma” - chef Luca Di Miceli

Condividere (Nuvola Lavazza) - chef Federico Zanasi - 1 stella Michelin

Cornoler - chef Simone Bianco

Del Cambio - chef Matteo Baronetto - 1 stella Michelin

Eataly Lingotto - chef Patrik Lisa

Eragoffi - chef Lorenzo Careggio

Gufo Bianco - chef Andrea Pio

La Limonaia - chef Cesare Grandi

Monferrato - chef Fabrizio Canavero

Piano 35 - chef Marco Sacco, resident Christian Balzo - 1 stella Michelin

Piazza dei Mestieri - chef Maurizio Camilli

San Giors - chef Paolo Ribotto

Spazio7 (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo) - chef Alessandro Mecca - 1 stella Michelin

Spazio Mouv’ - chef Mauro Virdis

Tre Galline - chef Luigi Rosato

Vitel Etonné - chef Massimiliano Brunetto

Zheng Yang - chef Silvia Ling

Casa Format - Chef Giovanni Grasso e Igor Macchia - 1 stella Verde Michelin - Orbassano

Dolce Stil Novo alla Reggia - chef Alfredo Russo - 1 stella Michelin - Venaria Reale

Gardenia - chef Mariangela Susigan - 1 stella Michelin - Caluso

La Cadrega - chef Giorgio Picco - Moncalieri

La Piola di via Piol - chef Mimmo Girioli - Rivoli

Per il caffè

Lavazza Group

Per ovetti di cioccolato e gianduiotti

Davide Appendino - Maestro del Gusto

Baratti & Milano - Bra

Boella & Sorrisi - Maestro del Gusto

Bottega Storica Odilla Bastoni - Maestro del Gusto

Calcagno 1946 - Collegno

Guido Castagna - Maestro del Gusto

Domori - None

Guido Gobino - Maestro del Gusto

La Perla - Maestro del Gusto

Peyrano - Torino

Pfatisch - Torino

Piazza dei Mestieri - Torino

Piemônt Cioccolato - Maestro del Gusto

Prodotti Gianduja - Maestro del Gusto

Per i grissini

AgriBiscotto - Maestro del Gusto panificatore Rudy Marangon - Pianezza

Per il vino

Associazione Italiana Sommelier - Delegazione di Torino

Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle Doc Freisa di Chieri e Collina Torinese

Azienda Agricola Marrone - Serralunga d’Alba

Alessio Dorigo - Premariacco

Fontanafredda - Serralunga d’Alba

Garesio Vini - Serralunga d’Alba

Marchesi di Barolo - Barolo

Ricossa - Castel Boglione

Per i libri

Add Editore S.r.l - Torino

Casa Editrice Scritturapura - Asti

Daniela Piazza Editore - Torino

Spunto Edizioni - Torino

