Vino da collezione, per Pandolfini una prima parte di 2025 da oltre 1,3 milioni di euro

In testa c’è lo Champagne con una cassa di Cuvée S Salon edizione 2019, che include sette bottiglie delle annate 2008, 2007, 2006 e 2004, aggiudicata per la cifra di 10.540 euro, ma la Francia brilla anche con altri suoi gioielli enoici a partire da Romanée-Conti, cantina “mito” della Borgogna e protagonista indiscussa delle aste da collezione: basti pensare alla somma di 8.928 euro offerta per una bottiglia di Montrachet Domaine de la Romanée-Conti 2014, ma anche ai 6.200 euro per una bottiglia di La Tâche Domaine de la Romanée-Conti 2020. A queste si affianca una bottiglia di Musigny Domaine G. Roumier 2008 aggiudicata a 6.944 euro. Sono i “top lot”, che abbracciano anche alcune prestigiose etichette italiane (Ornellaia, Masseto e Sassicia) della due giorni di aste dedicata al “Vino da collezione” da Pandolfini, e che ha segnato l’ottimo andamento della prima parte di 2025 per il dipartimento enoico della casa fiorentina. I risultati dell’asta di aprile, infatti, si sommano a quelli dello speciale appuntamento di febbraio, a Milano, per oltre 1,3 milioni di euro di ricavo.

“Materia” - questo il nome dell’asta organizzata il 10 e l’11 aprile nei saloni di Palazzo Ramirez Montalvo a Firenze - ha visto il 94% di lotti aggiudicati. Proseguendo tra le quotazioni più alte raggiunte, tra i Bordeaux spiccano una bottiglia di Pétrus 2021 (6.200 euro) e tre bottiglie di Château Lafite Rothschild (3.720 euro). Bene anche l’Italia e la Toscana in particolare che, tra i suoi top lot, annovera una speciale bottiglia da sei litri di Ornellaia Vendemmia d’Artista 2010 La Celebrazione - Michelangelo Pistoletto battuta per 6.448 euro, ma ottime aggiudicazioni anche per una doppia magnum di Masseto 2014 (6.200 euro) e per 12 bottiglie di Sassicaia della Tenuta San Guido 2015 (4.712 euro), segnala Pandolfini.

Il cui andamento racconta, dunque, segnali positivi per il collezionismo di vino, ma anche la crescita delle aste dei distillati, che saranno protagonisti di “Spring Spirits”, l’asta online dedicata a whisky, rum e a tutto il mondo dei distillati, dal 29 aprile all’8 maggio, che inizierà con i lotti del più celebre single malt, Macallan, per poi proseguire con etichette italiane dei maestri Samaroli e Mongiardino di Moon Import, comprendenti anche bottiglie della loro serie in collaborazione Dreams, i rum, come Caroni, e, ovviamente, i distillati francesi, con il pezzo più pregiato che sarà il Cognac Grande Champagne Louis XIII di Rémy Martin, ovvero il “re dei Cognac”.

Copyright © 2000/2025