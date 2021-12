Vino e arte, binomio vincente. Anche nelle aste enoiche. Da Pandolfini a Christie’s

Ci sono molti modi in cui vino e arte si legano. Con il nettare di Bacco che promuove mostre ed eventi culturali, o con opere d’arte che celebrano un progetto enoico, un’azienda o un’etichetta. Ma non solo. Come racconta la storia de “I Sodi di S. Niccolò”, tra i vini più celebrati dell’Italia nel mondo, etichetta di punta di Castellare di Castellina, che, con un particolare lotto in asta da Pandolfini, formato da una 15 litri de “I Sodi di S. Niccolò - Edizione 40 vendemmie”, annata 2017, ed un libro d’arte, ha raccolto la considerevole somma di 4.800 euro. Ed ora si prepara a bissare in ottica internazionale, con un lotto ancora più particolare, in asta da Christie’s, il 2-3 dicembre, con il celebre Supertuscan in due lotti con formati inediti, una 15 litri (base d’asta tra le 1.400 e le 1.600 sterline) e 18 litri (si parte da 1.600-2.000 sterline) accompagnati da un prezioso libro con le illustrazioni dei 40 volatili riprodotti nelle etichette delle prime 40 annate, disegnati dall’ornitologo/artista John Gould (1804-1881). “L’esito di questa importante asta dedicata ai formati da collezione - spiega Paolo Panerai, giornalista, editore e presidente di Castellare di Castellina, riferendosi all’asta di Pandolfini e guardando a quella di Christie’s - conferma che il mondo dei wine & spirit pregiati continua ad attrarre investitori e collezionisti, ma soprattutto che i vini italiani conquistano sempre di più l’interesse degli appassionati e di chi li considera un bene rifugio su cui si possono realizzare nel tempo degli ottimi profitti”.

