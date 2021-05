Vino e comunicazione: alla griffe siciliana Cusumano il premio Nc Awards per la “video strategy”

Comunicare è sempre fondamentale, per chi vive di mercato. E tanto di più lo è stato nei mesi più duri della pandemia e dei lockdown. Dove tutto quello che è digitale, già omni-presente nella vita quotidiana, è deflagrato in tutta la sua potenza. Con tante aziende del vino che hanno investito di più in campagne e strumenti di comunicazione, con case history eccellenti. Come quella di Cusumano, una delle griffe di punta della Sicilia del vino, che ha vinto il premio come migliore “video strategy” negli Nc Awards, promosso da Adc Group, e che vede in giuria i manager della comunicazione di aziende di primo piano come Facebook, Eni, Lavazza, E.On Energia, Carreforu, Sorgenia, Just Eat, Jaguar, Campari, Tim, Fastweb, Bauli, Ikea, Danone, L’Oréal, Conad ...

Una serie di video emozionali, tra musica e colori, territori ed etichette, firmato dall’Agenzia GittoBattaglia 22, con cui l’azienda siciliana guidata da Diego Cusumano ha raccontato i suoi valori, e i 5 territori diversi da cui nascono i suoi vini. Con risultati importanti, come una crescita +38% della redemption (il tasso di risposta) nel direct email marketing, attivazioni e-commerce moltiplicate per 3, oltre 300 citazioni sulla stampa nazionale e 376,6 milioni di utenti raggiunti.

