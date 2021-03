Vino e cooperazione, nasce la Cantine di Verona: fusione tra Cantina Valpantena e Cantina di Custoza

Le fusioni nel mondo del vino cooperativo italiano continuano: dopo il via libera, nel dicembre 2020, da parte dei soci di Cantina Valpantena, ora anche quelli della Cantina di Custoza, a maggioranza (118 favorevoli su 156 voti validi) hanno dato il via libera alle fusione delle due realtà venete. Nasce così una nuova realtà, che si chiama, Cantine di Verona, da 65 milioni di euro di fatturato e con un potenziale di 300.000 quintali di uva. “È una soddisfazione che i soci della Cantina di Custoza - dichiara il presidente di Cantina Valpantena Luigi Turco - abbiano accolto favorevolmente la fusione, un’operazione storica e di enorme valenza per il territorio, che nel tempo rivelerà i suoi frutti. Spero anche che chi ha legittimamente espresso voto contrario si possa rendere conto della bontà dell’iniziativa. L’abbiamo pensata nel rispetto delle due realtà partecipanti, con la volontà di valorizzare ancora di più i territori d’appartenenza e le rispettive denominazioni”. Cantina Valpantena e Cantina di Custoza hanno stabilito le linee guida che fissano l’iter di sviluppo economico e commerciale della società post fusione, che prevede il mantenimento dei livelli occupazionali finora esistenti.



“La nuova realtà, nata dall’incontro di due storiche e riconosciute Cooperative di Verona - prosegue Turco - ci invita a una maggiore responsabilità verso i soci, i dipendenti e le loro famiglie. Siamo convinti che, con il coinvolgimento di tutti, saremo in grado di presentarci sul mercato con una società sempre più competitiva e strutturata, capace di sostenere gli investimenti commerciali necessari a conquistare i mercati una volta usciti dalla pandemia. Il cambio di nome sottolinea il nostro profondo legame con la città scaligera: Cantina Valpantena è da oltre 60 anni la cantina del territorio veronese e ora che abbiamo scelto di chiamarci Cantine di Verona questo legame sarà ancora più evidente”. “Sono molto soddisfatto - dichiara il presidente di Cantina di Custoza, Giovanni Fagiuoli - del risultato che abbiamo raggiunto oggi. La fusione con Cantina Valpantena è il coronamento di tanti anni di lavoro che mi hanno visto come presidente di questa realtà: sono convinto della validità dell’operazione e delle ripercussioni positive che avrà sui nostri soci”.

