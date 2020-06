Vino e design italiano d’autore, Pininfarina “veste” il Prosecco di Zonin

Vino e design, eccellenze italiane che, spesso, sono andate a braccetto, e che si incontrano ancora una volta, nel segno di due dei nomi più importanti del made in Italy. Perchè nasce dalla condivisione di idee tra Zonin1821, una delle realtà del vino più grandi d’Italia (2.000 ettari di vigneto in 7 Regioni del Belpaese) e Pininfarina, il marchio più celebre del design italiano, la nuova veste di uno dei prodotti di punta della cantina, il Prosecco Cuvéé 1821. Il risultato? “Un segno puro e distintivo, veicolo di comunicazione e sintesi di un’identità chiara. Una retta verticale e precisa, che rappresenta un’expertise fatta di precisione, tecnica e rigore. E la forma circolare, simbolo di apertura, socializzazione e umanità”.

“Zonin e Pininfarina sono contraddistinte da un forte legame tra passato e futuro. Il segreto del successo di queste due eccellenze italiane è che entrambe fondano le proprie radici nella tradizione, creando una solida base per guardare al futuro e innovare. Il design della nuova bottiglia di Cuvèe 1821 nasce proprio da questa continuità nella discontinuità. La linea verticale disegnata sul vetro diventa sì un elemento iconico e riconoscibile, ma rappresenta anche un percorso solido e preciso: quello che ha portato Zonin ad essere un nome di riferimento nel mondo del Prosecco”, ha detto Paolo Pininfarina, presidente Pininfarina.

“Un ulteriore, importantissimo passo mentre Zonin si appresta a compiere 200 anni. È un onore condividere questo traguardo insieme a una firma che ha contribuito a scrivere la storia del Made in Italy. Ed ancor più attraverso Cuvée 1821, che riassume l’anima e lo spirito con cui la mia famiglia da sempre interpreta il ruolo del vino italiano nel mondo. Ci apprestiamo ad affrontare il 2021 con 200 anni di tradizione, ma con immutata passione e rinnovato entusiasmo”, ha detto Francesco Zonin, vice presidente di Zonin1821.

