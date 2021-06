Vino e nuove tecnologie: torna (in presenza) “Enovitis in Campo” by Unione Italiana Vini - Uiv

Prove e dimostrazioni live in vigneto, un concorso per valorizzare le proposte più all’avanguardia in campo vitivinicolo e un segnale di ripartenza nel segno della continua ricerca dell’eccellenza nell’innovazione: l’1 ed il 2 luglio torna “Enovitis in Campo”, manifestazione itinerante dedicata alle tecnologie per la viticoltura e firmata da Unione Italiana Vini (Uiv) che, per la prima fiera di settore in presenza dopo lo stop forzato nel 2020, dà appuntamento a enologi, agronomi, tecnici, viticoltori ed aziende vitivinicole tra i filari dell’azienda Pico Maccario, a Mombaruzzo, tra il Monferrato e le Langhe patrimonio Unesco.

Unica in Italia in quanto a rappresentatività di espositori (già 119 registrati) e visitatori (6.000 di media), “Enovitis in Campo” è una rassegna dinamica che fa delle prove e delle dimostrazioni live in vigneto il suo quid distintivo. Anche quest’anno le migliori innovazioni di prodotti o processi presentate dalle imprese espositrici saranno protagonisti dell’Innovation Challenge, la competizione volta a valorizzare e promuovere le proposte più all’avanguardia in viticoltura, che saranno valutate da un Comitato tecnico-scientifico.

