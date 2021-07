Vino e promozione, dalle Politiche Agricole in arrivo 25 milioni di euro (oltre all’Ocm)

Buone notizie per il vino italiano: potrebbero arrivare presto 25 milioni di euro aggiuntivi rispetto a 100 già previsti annualmente dall’Ocm Vino, per la promozione nei Paesi Terzi. Da quanto apprende WineNews, domani, dovrebbe partire l’iter per discutere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il decreto ministeriale che fisserà le modalità di accesso e di utilizzo dei fondi, nazionali, che derivano dai 300 stabiliti per l’anno 2021 dal “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, istituito dalla “Legge di Bilancio” del 30 dicembre 2020.

Dai rumors, nello schema di decreto, si spiega che i fondi potranno essere utilizzati per iniziative mirate a “sostenere e incrementare le esportazioni dei prodotti vitivinicoli all’estero, attraverso la realizzazione di campagne promozionale, formative e informative con il segmento Horeca e Retail internazionale”, e “ad attrarre verso i prodotti vitivinicoli un sempre maggiore numero di consumatori extracomunitari contestualmente accrescendo la consapevolezza di un consumo di qualità attraverso il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale, promozione e marketing”.

Tante le cose da definire (da chi potrà accedere ai fondi alle tempistiche e modalità di erogazione, ndr), ma intanto un segnale importante che arriva da parte del Ministero delle Politiche, che, in vista di una ripartenza che si spera sempre più robusta dei mercati, oltre a strumenti di contenimento dell’offerta (dalla riduzione delle rese ai fondi per lo stoccaggio, su cui non sono mancate criticità di gestione, ndr), torna a mettere in campo anche strumenti per lo stimolo della domanda di vino italiano nel mondo.

