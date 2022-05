Vino e rappresentanze, nasce “Vigneto Toscana”, progetto firmato da Coldiretti, affianco ai Consorzi

Già riunita in “Avito”, che mette insieme tutti i Consorzi del vino della Regione, la Toscana del vino vede nascere un nuovo soggetto associativo, non “in contrasto”, ma affianco ai Consorzi, a firma Coldiretti. Ovvero “Vigneto Toscana”, il cui obiettivo è quello di “costruire progetti di promozione e di sviluppo delle produzioni vitivinicole territoriali, a certificate e non, e legate alle singole specificità dei territori”. Il cda della nuova associazione è composto da un imprenditore vitivinicolo in rappresentanza di ogni provincia toscana: “è questo lo spirito di collegialità di Vigneto Toscana, che ha mosso formalmente i primi passi in occasione della prima assemblea il 13 maggio al The Lodge di Firenze”, spiega una nota.

“La presenza di un imprenditore vitivinicolo per ciascuna provincia è un pilastro dello statuto - ha spiegato il presidente Coldiretti Toscana, Fabrizio Filippi, che rivestirà inizialmente il ruolo di presidente di “Vigneto Toscana” - è un segnale chiaro, forte ed incontrovertibile della filosofia di questo nuovo soggetto che nasce all’interno della nostra organizzazione. Coldiretti vuole dare voce ai territori vitivinicoli della nostra regione offrendo uno strumento per conoscersi e promuoversi. All’interno di Vigneto Toscana ci sono le grandi produzioni ma anche le piccole etichette eroiche. L’altro aspetto è la condivisione delle esperienze per programmare azioni e trovare soluzioni. Abbiamo grandi aspettative nei confronti di questo nuovo soggetto che non si contrappone assolutamente al lavoro importante, strategico, indispensabile dei Consorzi di tutela ma, al contrario, li affianca”. Del consiglio direttivo fanno parte Lidia Castellucci (Buccelletti Casali e Cantina, Arezzo), Andrea Elmi (Maestà della Formica, Lucca) , Fabrizio Bondielli (Calevro, Massa Carrara), Raffaello Lunardi (Tacinaia, Pistoia), Letizia Cesani (Cesani, Siena), Giuseppe Mantellassi (Fattoria Mantellassi, Grosseto), Sabrina Biagi (Fattoria Le Ginestre, Prato), Flavio Rabitti (Azienda Agricola Rabitti, Livorno), David Ballini (Pieve di San Cresci, Firenze). Al primo consiglio direttivo, coordinato dal direttore Coldiretti Toscana, Angelo Corsetti, hanno partecipato, in qualità di relatori esterni, il presidente Consulta Vino Coldiretti e presidente Coldiretti Sicilia, Francesco Ferreri; il responsabile nazionale settore vitivinicolo Coldiretti, Domenico Bosco; il dirigente della Regione Toscana, Gennaro Giliberti; la direttrice del Consorzio Vino Chianti Classico, Carlotta Gori; la coordinatrice del Consorzio Vernaccia San Gimignano, Sara Grazzini; il Presidente del Consorzio Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi; il Presidente del Consorzio Vino Toscana, Cesare Cecchi.

Al centro della prima assemblea, ovviamente, oltre che gli scenari futuri per una Regione che, nel 2021, ha esportato vino per 1,1 miliardi di euro (+16,4% sul 2020) e vede nelle tante produzioni vinicole di eccellenza un volano per economia e turismo, si è parlato anche dell’emergenza attuale, con i costi di produzione che sono aumentati mediamente del 35% pesando sui bilanci delle imprese per circa 100 milioni di euro con una incidenza maggiore per i vitigni situati in terreni marginali o difficili. Gli incrementi in termini assoluti per le imprese del vino sono in media di 6.886 euro secondo l’analisi Coldiretti su dati Crea. Una bottiglia di vetro costa più del 30% in più rispetto allo scorso anno, mentre il prezzo dei tappi ha superato il 20% per quelli di sughero e addirittura il 40% per quelli di altri materiali. Per le gabbiette per i tappi degli spumanti gli aumenti sono nell’ordine del 20% ma per le etichette e per i cartoni di imballaggio si registrano rispettivamente rincari del 35% e del 45%, secondo l’analisi Coldiretti. “Ma i prezzi degli ordini cambiano ormai di settimana in settimana - aggiunge Coldiretti Toscana - rendendo peraltro impossibile una normale programmazione economica nei costi aziendali. Problemi anche per l’acquisto di macchinari, soprattutto quelli in acciaio, prevalenti nelle cantine, per i quali è diventato impossibile persino avere dei preventivi. Rincarato anche il trasporto su gomma del 25% al quale si aggiunge - continua Coldiretti Toscana - la preoccupante situazione dei costi di container e noli marittimi, con aumenti che vanno dal 400% al 1.000%. In generale, secondo il Global Index Freightos, importante indice nel mercato delle spedizioni, l’attuale quotazione di un container è pari a 9.700 dollari contro 1.400 dollari di un anno fa”.

“Il settore - analizza il presidente Filippi - è uscito meglio di altri dalla lunga emergenza sanitaria, altra cosa sono invece le conseguenze del conflitto sui costi di produzione delle aziende del settore che per gli effetti sulle vendite, sullo straripante fenomeno speculativo che ha fatto lievitare tutti i prezzi, dai tappi di sughero al vetro, dalle etichette ai cartoni di imballaggio, dal trasporto ai container e noli marittimi. A preoccuparci sono le prospettive di un conflitto sul medio lungo periodo destinato a penalizzare le esportazioni non solo verso i paesi direttamente coinvolti, come Russia, per via dell’embargo e delle sanzioni, ed Ucraina, ma dell’intera area”.

