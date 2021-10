Vino e solidarietà, nelle vigne di Velenosi la vendemmia de “L’Orto di Paolo”

Se c’è qualcosa che non manca nel mondo del vino italiano, sono le iniziative di solidarietà promosse dalle cantine virtuose del Belpaese. Che, nei casi migliori, diventano progetti strutturati e di lungo respiro. Come quello che vede in campo una delle realtà più prestigiose delle Marche come Velenosi, ed il Centro Diurno Socio-Educativo per l’autismo “L’Orto di Paolo”, gestito dalla Cooperativa Sociale Pa.Ge.F.Ha Onlus di Ascoli Piceno. E così, in questi giorni, i ragazzi, ospiti del Centro, sono nelle vigne di Angela Velenosi, “la signora del Piceno”, per una nuova vendemmia solidale. E se l’anno scorso il lavoro sinergico tra i ragazzi, gli educatori e il team di Velenosi Vini aveva portato alla nascita del Falerio Doc in edizione limitata (con etichetta realizzata dagli ospiti del Centro e i cui proventi della vendita sono stati interamente devoluti alla struttura ascolana), in questo secondo appuntamento, tra i filari “L’Orto di Paolo”, sono arrivati nuovi ed importante obiettivi di crescita: la produzione e imbottigliamento di un Marche Igt Rosso da parte della Velenosi Vini.

A sostenere ed avviare questo progetto, che rientra tra i laboratori occupazionali promossi dal Centro per favorire la socialità, lo sviluppo dell’autonomia personale e l’integrazione lavorativa degli ospiti, è stata Angela Velenosi, che già aveva avuto modo di conoscere negli anni passati l’operato di Pa.Ge.F.Ha Onlus e le attività de “L’Orto di Paolo”: “in un momento storico come quello che stiamo vivendo - spiega Angela Velenosi - dove i social diventano spesso veicolo di odio e assistiamo quotidianamente a fenomeni di discriminazione, è più che mai necessario prendere una posizione netta, contribuendo a rompere certi schemi. Questa esperienza ha arricchito innanzitutto me e la mia squadra perché la passione e l’entusiasmo dei ragazzi de “L’Orto di Paolo” è il vero ingrediente segreto del vino che andremo a produrre e imbottigliare. Spero che queste siano solo le prime di una lunga serie di vendemmie che vivremo insieme”. Come spiega Mirko Loreti, vicepresidente della Cooperativa Pa.Ge.F.Ha Onlus che gestisce “L’Orto di Paolo”, “la sensibilità mostrata da Angela Velenosi e tutti i suoi collaboratori ci riempie di emozione, perché ancora oggi parlare di autismo e lavoro risulta difficile per molti. Abbiamo bisogno, oggi più che mai, di voci autorevoli e casse di risonanza che amplifichino il nostro messaggio e aiutino il pubblico a capire che una strada percorribile c’è: basta solo volerla intraprendere. Grazie a Velenosi Vini per questo fantastico supporto”. Una volta pronta per debuttare sul mercato, la nuova edizione del Marche Igt Rosso, firmato da “L’Orto di Paolo” e Velenosi Vini, sarà disponibile sull’e-commerce della cantina e attraverso il suo punto vendita. Il ricavato, come nel 2020, sarà interamente destinato ai nuovi progetti di inclusione e integrazione sviluppati dalla struttura socio-sanitaria ascolana.

