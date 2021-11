Vino ed eventi, la “Milano Wine Week” fissa le date: dall’8 al 16 ottobre 2022, a Milano

In tempi di pandemia, in cui la morsa del Covid-19 non si è ancora del tutto allentata e le cui recrudescenze stanno facendo scattare, nel mondo, piccole e grandi nuove restrizioni, si deve pur guardare al futuro. E lo fa anche il mondo del vino con i suoi tanti eventi, per un settore che è sempre alla ricerca di nuovi approcci alla promozione, al marketing, allo storytelling e al coinvolgimento dei consumatori. Obiettivi che, almeno sulla carta, si pone anche la “Milano Wine Week”, che, dalla capitale economica d'Italia, punta a coinvolgere il pubblico italiano ed internazionale, fissando già le date della prossima edizione, la n. 5, con appuntamento dall’8 al 16 ottobre 2022.

