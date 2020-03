Vino italiano, nel 2019 export a 6,4 miliardi di euro (+3,2% sul 2018): a dirlo i dati Istat

Che il 2020 si già un anno durissimo, per tutti, vino incluso, purtroppo, è una certezza. Intanto, però, un minimo di consolazione arriva dal recente passato, ovvero il 2019, che nonostante mille difficoltà, in primis le guerre commerciali tra Usa, Cina ed Ue, ha comunque messo a segno l’ennesimo record, e l’ennesima crescita. 6,4 miliardi di euro, secondo i dati Istat, il saldo definitivo delle esportazioni enoiche del Belpaese, in crescita del +3,2% sul 2018. Non un grande balzo in avanti, ma comunque una crescita, l’ennesima consecutiva, da salutare con positività visto il quadro decisamente complesso. Gli Usa, con 1,54 miliardi di euro (+5,5%), si confermano il primo mercato in assoluto in valore per il vino italiano, davanti alla Germania, stabile a 1 miliardo di euro, e al Regno Unito, con 770 milioni di euro di importazione, ma unico tra i grandi mercati a registrare un calo abbastanza importante, nell’ordine del -5,1%. Bene la Svizzera, con 381 milioni di euro (+1,6%), cresce il Canada a 341 milioni di euro (+2,4%), e un bel balzo in avanti lo fa anche la Francia, mercato che per il Belpaese vale 202 milioni di euro (+6,3%). Tra le altri grandi economie del mondo, bene la Russia, che ha importato 130 milioni di euro di vini italiani, con un balzo del 20,4%, e si era mossa un po’ anche la Cina, con una crescita del 5,4%, a quota 133,6 milioni di euro.

Un quadro nel complesso positivo, dunque, che, però, sarà pressochè impossibile, salvo miracoli, replicare in un 2020 partito con le incognite dei dazi Usa e della Brexit, e poi precipitato a causa della pandemia del Coronavirus, ed in continua evoluzione.

