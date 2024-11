Vino “no alcol”, decreto in arrivo dopo la riunione tra filiera e Ministero dell’Agricoltura

Si dovrebbe chiamare vino “dealcolato” in etichetta, e non dealcolizzato, con il placet dell’Ue, non si potrà produrre per vini Dop e Igp, e ci sono alcuni dettagli ancora da limare, su temi come la destinazione dell’alcol derivante dal processo di produzione, per esempio, ma il decreto che consentirà di produrre anche in Italia i vini no e low alcol pare cosa fatta. Lo apprende WineNews, da fonti ministeriali, al termine della riunione tra i vertici del Ministero dell’Agricoltura e la filiera, rappresentata da Coldiretti, Confagricoltura, Cia-Agricoltori, Copagri, Cooperative, Federvini, Unione Italiana Vini-Uiv, Assoenologi, Fivi-Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, Federdoc e Assodistil. Un testo largamente condiviso, quello presentato dal Ministero guidato da Francesco Lollobrigida, che ora dovrà passare il vaglio della Conferenza Stato-Regioni (l’ultima del 2024 è in calendario a metà dicembre), con i tecnici del Ministero che, da quanto si apprende, hanno lavorato per conciliare le specificità della filiera italiana, nella tutela di tutte le parti, e quanto previsto dal regolamento Ue in materia.

